2017廣州10大慈善標誌出爐 小蠻腰、北京路步行街均上榜

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旺報

慈善為民——2017年度廣州慈善盛典，25日在廣州圖書館舉行，以「新時代新征程新作為」為主題，揭曉2017年度廣州市十大慈善標誌，並對2017年度廣州慈善榜進行表彰。

近年廣州市慈善事業發展飛速，相關數據指出，2015年廣州慈善捐贈總額達到16.94億元人民幣、漲幅達27.18%；志工人數約134萬人，占常住人口的9.92%，服務時數約0.37億小時。而2016年中國慈善聯合會公布的「中國城市公益慈善指數」也顯示，廣州在大陸256個樣本城市中排名第4，為廣東省第1名。

為暢通公眾參與慈善的管道，及提供更多場地進行慈善活動，2016年5月，廣州進行慈善標誌創建，去年年底，廣州已推出北京路慈善一條街、荔灣金花街慈善社區、廣州塔等120個慈善標誌。

為讓更多市民瞭解廣州不同規模不同形式的慈善標誌，廣州市慈善會聯合多個單位進行2017年度廣州十大慈善標誌評選活動，並在盛典上授牌。

2017年度十大廣州慈善標誌，分別為越秀區北京路步行街、廣州塔、海珠區沙園街道、荔灣區金花街文化廣場、廣州圖書館、天河區花城廣場、黃埔區保稅社區文化廣場、花都區鳳凰廣場、從化區文化公園廣場、增城區增江街大埔圍村。

(旺報)

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