全教會解析學測社會科 跨科考題大爆發

2018年01月26日 14:22 中時 林志成 ／台北報導 ／台北報導

全國教師會解析今年學測社會科指出，跨科考題大爆發，考驗考生的整合知識能力。其中，地理題台灣比重高；歷史題則將歷史知識與生活情境和社會氛圍連結，活潑生活化：公民題以第二冊政治及第三冊法律試題較多，第一冊社會及第四冊經濟題目略少。

今年社會科有72題，其中21題是合科題，除了史地合科、史公合科，還首度出現3科合科，是歷年最多，也是未來大考命題的趨勢。

全教會表示，地理題52-72的題組題幾乎都是跨科考題，以70-72題的非洲難民題最為經典；台灣比重極高，著重鄉土、多元文化及信仰等，如平埔族拜壺信仰、原民建築、漢人祖籍分布區、糖部及鹽田產業；時事有歐洲難民問題、中國沙塵暴、度假打工、清真認證等皆入題。

歷史題方面，全教會指出， 約有三分之一的跨科統整題目(48-72)，且多以歷史題目為開始軸心；題型方向，族群關係(52、56)、文化交流、民間信仰(53、57)增加不少；史料題較少或經由改寫，題幹較往年精簡、敘述較為精確。

至於公民題，全教會說，題目多以描述情境的方式來測驗專有名詞的意義及運用，學生需具有相當的閱讀理解能力，例如：第八題用實際案例判斷行政法原理；時事入題，包括：第八題以大法官釋字756號受刑人通訊自由命題、第十題針對菸品課徵健康捐、十三題取材自高雄市社會局街友生活體驗營。

(中時)