MLB》簽荷斯莫假的？教士澄清：IG帳號被盜

2018年01月26日 14:38 中時電子報 蔡銘仁

The Padres social media accounts were inappropriately accessed last night, and messages that were inaccurate and unauthorized were posted. MLB Cybersecurity is now investigating the matter, and we apologize for any confusion. — San Diego Padres (@Padres) 2018年1月25日

教士休季期間一直是荷斯莫(Eric Hosmer)的競逐球隊之一，先前在未有媒體消息的情況下，在球隊IG放上荷斯莫穿著教士球衣的照片，宣布雙方達成協議，如果因此開心的教士球迷們，可得失望了，教士隨後否認所有說法，表示發出那些訊息，是因為IG帳號被盜了。

荷斯莫去年季後選擇成為自由身，教士跟他前東家皇家都有意競逐，原本傳出兩隊開出7年約，荷斯莫經紀人波拉斯(Scott Boras)未否認有收到條件，僅表示數字有誤。如今荷斯莫還是自由身，沒想到教士日前卻突然用球隊IG放上荷斯莫穿著教士球衣的照片。

然而，一切只是讓人空歡喜一場，教士人員幾分鐘後就刪除照片，並澄清他們跟荷斯莫還未達成協議，「教士社群網站帳號昨晚被不當入侵，訊息是錯誤且未經授權的。大聯盟資安已經在調查這件事，我們對所有事感到抱歉。」

《San Diego Union Tribune》記者丹尼斯林(Dennis Lin)表示，教士曾給荷斯莫7年的億萬美金大約，皇家也有開出條件，但波拉斯選擇繼續等待，想替荷斯莫爭取更好的條件。若照波拉斯原本的計劃，他原本是打算替荷斯莫拿到總值2億的複數年合約。

(中時電子報)