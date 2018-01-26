MLB》簽荷斯莫假的？教士澄清：IG帳號被盜

教士本傳出簽下荷斯莫，結果一切是空歡喜一場。(美聯社)

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中時電子報

教士休季期間一直是荷斯莫(Eric Hosmer)的競逐球隊之一，先前在未有媒體消息的情況下，在球隊IG放上荷斯莫穿著教士球衣的照片，宣布雙方達成協議，如果因此開心的教士球迷們，可得失望了，教士隨後否認所有說法，表示發出那些訊息，是因為IG帳號被盜了。

荷斯莫去年季後選擇成為自由身，教士跟他前東家皇家都有意競逐，原本傳出兩隊開出7年約，荷斯莫經紀人波拉斯(Scott Boras)未否認有收到條件，僅表示數字有誤。如今荷斯莫還是自由身，沒想到教士日前卻突然用球隊IG放上荷斯莫穿著教士球衣的照片。

然而，一切只是讓人空歡喜一場，教士人員幾分鐘後就刪除照片，並澄清他們跟荷斯莫還未達成協議，「教士社群網站帳號昨晚被不當入侵，訊息是錯誤且未經授權的。大聯盟資安已經在調查這件事，我們對所有事感到抱歉。」

《San Diego Union Tribune》記者丹尼斯林(Dennis Lin)表示，教士曾給荷斯莫7年的億萬美金大約，皇家也有開出條件，但波拉斯選擇繼續等待，想替荷斯莫爭取更好的條件。若照波拉斯原本的計劃，他原本是打算替荷斯莫拿到總值2億的複數年合約。

(中時電子報)

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