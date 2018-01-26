藏子20年唱紅包場養家 《花甲》女星：對不起兒子太久了

2018年01月26日 14:37 中時電子報 吳品瑤

女星今子嫣演藝路倒吃甘蔗，2013年被相中拍攝張作驥導演的《暑假作業》、《醉‧生夢死》正式恢復演員身分，近來又演出夯劇《花甲男孩轉大人》及其電影版，飾演花明、花亮的媽媽，而雖然演員生涯翻紅，然她沒忘了當初支持她挺過困苦生活的紅包場工作，直呼現在有點媒體曝光度，「我希望把這個獨特的文化發揚光大」，受訪時她回首來時路，最讓她難過的，是隱瞞媽媽身分長達20年，母子出門她甚至怕身分曝光，不願簽兒子的手，讓她愧疚至今。

金子嫣即便重回演藝圈，但她仍兼顧紅包場工作，58歲的她仍是西門町漢聲紅包場的紅牌，據《蘋果》報導，她近來跟兒子一起受訪，談起多年來迴避人母身分，她坦言如果人生重來，「我不知道選擇是什麼」，當年今子嫣本就在戲劇圈發展，但成績平平，18歲時轉往唱紅包場，年輕熱情的個性反倒相當受歡迎，還曾被黑幫老大相中找她聊聊天，今子嫣笑說當時年輕不懂事，怕被抓去當押寨夫人，竟然選擇逃到新加坡打黑工，因為不願意「做黑的」因此薪資很低，曾苦到沒飯吃只喝水，太餓就喝點煉乳、吃點餅乾，買一罐克寧奶粉喝了4個多月還剩大半，然在新加坡這段「留學」經驗很寶貴，讓她回台唱紅包場大紅大紫，最高收過20萬的打賞紅包。

而金子嫣為了保住紅包場紅牌的地位，對外隱瞞已婚生子的身分，且當時的老公會家暴，她在兒子一歲時毅然離婚當單親媽，還要賺錢養爸媽、姊妹跟小孩，一扛就是20年，如今兒子陳力豪已經28歲，他笑稱高中以前對媽媽的工作一無所知，都對外說是服務業，出門在外也不能牽媽媽的手，至於童年跟母親一同出遊的回憶，陳力豪淡淡地說有去過一次遊樂場，「但一定是一前一後」，今子嫣則說兒子當時一直想牽她的手，但都被她甩開，說著此事的她滿眼愧疚，終於數年前，今子嫣公開了人母身分，坦言那一刻猶如放下心中大石，「而且我也對不起我兒子太久了」。

今子嫣在螢光幕前總說自己是「零分的媽媽」，讓兒子聽了好心疼，某天突然跟今子嫣說她不是零分的媽媽，「你是1個100分的媽媽」，力挺表示母親從來沒有拋棄他，讓今子嫣潸然淚下，母子如今互動既像家人也像朋友，感情相當深厚，說道感情，今子嫣直讚近年遇到的劇組都很棒，《花甲》團隊更有著家人般的情感，透露林美秀知道她一路走來辛苦，常私下給她鼓勵，而劇中劉冠廷、曲獻平甚至資深藝人康康，都曾幫她拿行李箱，她笑說有次趕高鐵回台北，「大兒子」劉冠廷幫她拿皮箱手刀飛奔，她則在後面追著跑，讓路人以為她其實是被搶劫；還有一次康康要幫她拿行李箱但她不讓拿，雙方拉拉扯扯，直到康康說了句：「姊，我男生誒」，今子嫣才鬆了手接受幫忙，這些溫馨時刻都讓她念念不忘，今子嫣還透露自己不曾穿過婚紗，某次《花甲》道具屋看見自己跟龍劭華的PS版婚紗照，讓她相當感動，直呼圓夢了。

(中時電子報)