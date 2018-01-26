黃子韜崩潰「像在地獄」 黃安罕見送暖一句神解

2018年01月26日 14:37 中時電子報 蔡曉婷

黃安發文鼓勵黃子韜。（圖／取自黃安微博）

黃曉明也替黃子韜打氣。（圖／取自黃曉明微博）

羅志祥回覆黃子韜。（圖／取自CPOPKing-SwaggyT微博）

25歲男星黃子韜3年前退出人氣韓團EXO，回到家鄉大陸發展，昨(25日)深夜他忽然在微博崩潰抱怨稱：「我真的覺得我的人生真的跟在地獄裡生活沒什麼兩樣」，引發熱議，常在微博談兩岸時事的黃安忍不住開腔自認是過來人，並送暖說：「演藝人員一定要記得這一句話：你不會永遠這麼忙的」。

黃安今早PO文談黃子韜因工作累到崩潰的發文，黃子韜形容自己生活就像在地獄裡，黃安則說：「不過被選擇入地獄，某個角度說，豈不是一種幸運？」並提出當年天王劉德華也歷經這些鍛鍊，因此有「劉鐵人」封號，他敬業、謙虛、不喊苦的特質更是值得學習，強調：「發發牢騷可以，牢騷發完後，就挺起腰桿繼續」。

出道多年的黃安更說，身處在演藝圈中必須要清楚一句話「你不會永遠這麼忙的」，且表示人生就是如此，並非想休息就能停下來，「最幸福的人生，就是好好壞壞過一生，滋味無窮」，並打趣說：「你不入地獄，別人還搶著入地獄呢！」

而同樣身為前輩的黃曉明也轉發黃子韜文章說，自己也歷經過這段每天忙到昏天暗地的時期，但這也是男孩變成男人的一條道路，沒有捷徑，且這關度過後，你會發現原來這點苦不算什麼，笑說：「再苦的還在後面呢！」最後對黃子韜送暖說：「你別鬧了，一起好好搭伴兒活著，你會變得更成熟更堅強」。

羅志祥則回應：「弟弟，別想太多，有時要懂的讓自己深呼吸，懂的讓自己情緒發洩是好事，但我希望明天又是一個新的開始，當你弱了，困難就變強了，你強了，困難就變弱了，加油，你可以的！」

(中時電子報)