檢協會票選總長提名參考名單 邢泰釗呼聲高

北檢屢辦大案，檢察長邢泰釗勝出票選呼聲高。（張孝義攝）

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檢察官協會舉辦檢察總長提名參考名單票選，正式展開投票。（張孝義攝）
53名候選人，使得選票「篇幅」很大。（張孝義攝）
北檢檢察官利用中午休息時間前往投票。（張孝義攝）

檢察總長顏大和任期即將屆滿，中華民國檢察官協會26日舉行票選推荐新的提名人選參考投票，列出符合資格的53位人選名單，供全國1300多名檢察官票選，投票到30日截止，並公布投票率、票選結果。

檢協會的候選人名單中，從司法官訓練所第12期到26期都有，包括12期結業、最高檢察署主任檢察官詹麗麗等資深檢察官，此外，熱門人選的20期的調查局長蔡清祥、14期的台灣高檢署檢察長王添盛、18期的台中高分檢檢察長江惠民、20期結業的法務部常務次長張斗輝、24期的台北地檢署檢察長邢泰釗，其中北檢近來屢辦大案，邢泰釗勝出的呼聲很高。

選票上的53人從12期到26期都有，期別高到期別低依序是詹麗麗、王添盛、楊世智、張清雲、陳文禮、謝榮盛、江惠民、林朝松、楊秀美、劉惟宗、吳慎志、李金定、郭文東、陳明堂、陳時提、施良波、張斗輝、彭坤業、劉家芳、蔡清祥、鄭文貴、何明楨、周志榮、林永義、施慶堂、洪威華、涂達人、費玲玲、楊治宇、蔡碧玉、朱兆民、朱朝亮、宋國業、周章欽、柯麗鈴、楊秀蘭、朱家崎、吳文忠、邢泰釗、林綉惠、蔡瑞宗、羅榮乾、范文豪、張文政、賴哲雄、朱坤茂、林邦樑、林慶宗、張宏謀、張金塗、郭珍妮、陳宏達、鄭銘謙。

(中時)

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