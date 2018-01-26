台港日便當PK 台灣的「豪華主菜」讓人羨慕

野島剛認為，若台鐵便當進軍日本，必會在日本掀起便當革命。（本報系資料照）

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中時電子報
/綜合報導
台灣街頭日本料理林立，就連日本百年鐵路便當老店也在去年來台展店。（圖／本報系資料照）

不只台灣人熱衷日本旅遊、美食，日本電視媒體今年初也再次掀起「台灣」話題熱潮，這回台灣便當也成為關注焦點；相較日本多樣化的精緻便當，台灣便當不但有豐富主菜，味道和份量也相當出色。就有日本作家指出，便當是來台展店的日本餐廳中，「遲遲無法勝過台灣」的餐飲類型。

日本資深新聞工作者兼作家的野島剛，今日在「蘋果日報」投書專欄比較台日便當特點，他認為，台灣便當多元、創新又美味，尤其以「主菜豪華主義」最讓日本人羨慕，有雞腿、滷排骨、爌肉等選擇，美味、份量兼具。

相較之下，日本便當通常有多款菜色，甚至可達10樣小菜，但往往份量少；或是鰻魚飯只能吃到蒲燒鰻魚和醃漬物，沒有其他配菜，顯得吃完總覺得不過癮。

他說，日本便當講究外觀、重視整齊排列，可窺見日本國民的一板一眼性格；台灣便當則追求份量、味道，偏好實在，使得兩地便當特色形成對比。且他更認為，如果台鐵便當有機會進軍日本，更可能因此掀起日本便當革命。

台港大不同 留學生有感

除了台日便當PK，先前也有台灣港生在「Dcard」分享兩地生活飲食差別。像是台灣賣的珍珠奶茶，喝到最後一定會剩珍珠；香港賣的珍奶則只會剩奶茶。而台灣便當的配菜超多，經常白飯吃到不夠配；香港便當則是很少蔬菜，白飯份量比菜還多。

(中時電子報)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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