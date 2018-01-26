月子沒坐好！郭富城嬌妻半夜含淚發求救文

2018年01月26日 15:03 中時電子報 蔡曉婷

方媛半夜發求救文。（圖／取自MK_fy微博）

天王郭富城去年4月和小22歲嫩模方媛完婚，9月兩人趕進度生下一女，昨(25日)深夜，方媛突然在微博發求救文，稱自己腰和頸椎痛了好幾個月，一彎腰就痠痛不已，疑是月子沒坐好的後遺症，許多媽媽網友也熱心給予意見。

方媛昨突然發文說：「腰和頸椎都疼了好幾個月了，這個不會是傳說中的月子病吧？一彎腰就酸痛，難怪人家說坐月子只能躺著，有沒有人和我一樣」，引來網友分享自身經驗，有人說：「我也是九月生的兩個女兒，現在也是腰酸，可能跟我剖腹產打了脊椎麻醉有關」，方媛則說：「聽人說是那個打了無痛脊椎的原因，也有人說不是！」

有人則建議天王嫂說：「因為十月懷胎孩子會壓迫你的腰椎，特別是腰五骶一這個關節，所以十個產婦八個腰疼，你可以做小飛燕，她會強健你的腰部肌肉」，方媛也親切回應：「是的，我現在也在用類似這個方法改善，教練教的，希望其他腰痛的媽媽們也試試」，另也有網友說自己3月要生了，因此更警覺坐月子的重要，方媛則再回應：「是的，還有就是少玩手機喔！」

另有網友打趣說：「感覺媛媛好方（慌）好緊髒（緊張）啊，也是可愛」，方媛說：「也沒有，就是和大家聊聊天」，但也有人酸天王嫂說：「這麼有錢還能得月子病？難以置信」，其他人則跳出緩頰：「不是有沒有錢的原因。而是沒有這方面的經驗，第一次當媽媽，很多時候都會這樣。」

(中時電子報)