《改變的起點》救了2千個小孩 陳俊朗：希望「書屋」趕快收掉

2018年01月26日 15:11 中時電子報 綜合報導

救了2千個小孩 陳俊朗:希望「書屋」趕快收掉。（影片由中視製作，取自YouTube）

18年前，陳俊朗在故鄉台東，打造「孩子的書屋」，從在屋簷下陪自己的兩個孩子講故事，到現在為超過2千個孩童，建構人生避風港，「陳爸」花光五百萬積蓄，前兩年健康亮警訊，醫師說要裝心導管，但他發願，寧可自己餓肚子，不讓孩子沒飯吃！ 然而日前陳俊朗接受中視《改變的起點》節目專訪，他卻說，希望「孩子的書屋」有一天能消失，因為那代表每個小孩，都能在正常的環境下得到照養，而那一天，也是「孩子的書屋」功成身退的時候。

出身台東知本鄉間，陳俊朗從小目睹許多隔代教養，或一天才吃一餐的孩子，先天就失去成長的動力。1999年，曾混跡黑道的陳俊朗，家庭親子關係陷入谷底，他決定結束台北的燈紅酒綠，毅然回到台東，修補跟兩個小孩的親情。一開始，他在自家屋簷下，講故事給自己的孩子，還有他們的同學聽；漸漸的，愈來愈多的孩童認同陳爸的諄諄善誘，陳爸也發現，當中有太多的孩子，面臨暴力，霸淩，無法溫飽的現實；年輕時，陳俊朗曾經走錯路，看到這群孩子，他就想到當年的自己，擔心孩子會步上自己的後塵，陳俊朗想要翻轉他們的宿命，在他們下課後，沒地方去，沒東西吃時，「孩子的書屋」適時成為孩子們的「快樂天堂」。

陳俊朗計畫「孩子的書屋2.0」，讓孩子學會一技之長！（中視提供）

「想做一件好的、對的事情，並不是那麼容易。」陳俊朗說，從36歲開始，「孩子的書屋」整整撐了 11年，才開始有人注意到他們，他花光了500萬存款，到處借錢，每個月書屋的會計，都追著他說沒錢了。陳俊朗回想，當年有一個連續三年沒吃過晚餐的小孩，跟著他到麵攤吃麵，正值青春期的男生，只吃了第二碗就吐了出來，原因是他太久沒吃那麼多東西！那一幕觸動陳爸，原來很久沒吃飽的小孩，是真實存在的，他跟孩子說，不會再讓你餓肚子；就算書屋經費結据，陳俊朗連續8個月吃泡麵，他發願，要以社區互助、再造的模式，打造出孩子們的「快樂天堂」。

從做大生意的「陳董」，變身投入偏鄉創設孩子書屋的「陳爸」，陳俊朗在《改變的起點》節目中表示，「沒有他們，我現在可能還只是個流氓!」跟著孩子一起學習成長，陳爸改了脾氣學會感恩。下一步，他計畫打造「孩子的書屋2.0」，讓孩子「做中學」，了解經營咖啡店的專業，以及舞台表演的自信，幫助他們回歸主流社會。

中視「改變的起點」播出時間

中視新聞台: 1月28日 (日) 晚間11點

中視綜合台: 1月28日 (日) 晚間12點

(中時電子報)