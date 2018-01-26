「金孫條款」取消！機場發現護照過期 王妃當場GG

蔡英文政府上任後，外交部已經不再受理非屬急難救助，護照逾期六個月內在機場補辦的措施。圖為桃園機場。（本報系資料照／陳麒全攝）

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中時電子報
/ 綜合報導

國民黨主席吳敦義女兒吳子安2013年時帶小孩出國，因小孩護照效期不足，在機場以「速件」趕辦被批特權，外交部當時強調，其實人人都可辦理。不過網紅《野蠻王妃yifenko》在臉書發文，日前到機場check in時發現兒子護照過期，原本以為可以循例當場補辦，一問之下才知道，原來蔡英文政府上任後，外交部已經取消護照逾期六個月內可以在機場補辦的措施，只好當場叫小黃把兩個小孩送回家。

一名網紅日前到機場check in時才發現兒子護照過期，只好當場叫小黃把兩個小孩送回家。(圖/擷取自《野蠻王妃yifenko》臉書)

當年因為吳敦義孫子的護照事件，外交部曾發函表示，機場緊急補辦的措施只針對自由行客人，不過現在不管是團客還是自由行，這項措施通通沒了！桃園國際機場辦事處自105年4月2日起，護照換發已採新措施，「不再受理非屬急難救助」之逾期護照換發。

另外，仍屬有效護照換發之「速件處理費」，由原規定每本加收新臺幣900元，調高為每本加收3600元，連同護照規費1300元，總計每本收費新臺幣4900元。有網友回應「菜政府不是要全民做功德嗎？900變3600功德費會不會太機車啊！」、「怎麼不去加重酒駕罰款」、「乾脆改成一本護照一萬塊，順便增加國家收入」。

(中時電子報)

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