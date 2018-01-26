百名陸客不滿航班延誤 大鬧東京成田機場

2018年01月26日 15:22 中時電子報 李靖棠

據大陸海外網報導，一批約175名大陸旅客，昨日受到上海大雪影響，原訂搭乘返航的廉航捷星日本航空（Jetstar Japan）航班GK35，因故延誤長達24小時，而這中間並無其他從東京飛往上海的班次，讓這百餘名陸籍旅客被迫滯留在東京成田機場（Narita Airport）。

據報導指出，有同機陸籍旅客抱怨，捷星日本只在第一時間接走5名日籍旅客，對其他175人不聞不問；氣憤的旅客更在當天淩晨因欲上樓購物而和地勤起口角，演變成後來的肢體衝突，甚至在日本航警介入後，雙方仍處於對峙狀態。

面對此衝突事件，大陸駐日本大使館第一時間派人前往協調處理，部分旅客聽從引導，由航空公司介紹附近酒店入住休息，但仍有100餘名旅客不接受，堅持在登機口附近等候，甚至有一人因為肢體衝突，遭日本航警帶走。經使館人員反復協調溝通後，航空公司承諾對滯留旅客發放餐食補貼，並安排下一個航班返回上海，並確認於今日淩晨順利返回上海，才讓此鬧劇畫下句點。

為預防類似事件再次發生，大陸駐日本大使館發出提醒，各國廉價航空公司屬低成本運營，多事先會與乘客簽署相關免責協議，因成本及營運人力有限，經常出現無法及時改簽航班、不負責乘客食宿等情況。旅客在購買機票時，應仔細閱讀購票協議，遇突發情況請理性應對，切度因過度「維護權益」而捲入不必要的法律糾紛。

(中時電子報)