許仁杰憂心80歲阿嬤安全 勸800遍無效密謀「處理掉」電動車

許仁杰今出席特展開幕活動。（尤嬿妮攝）

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許仁杰今出席特展開幕活動。（尤嬿妮攝）

許仁杰今出席寬宏藝術舉辦的「藍色小精靈」特展活動，他回憶前幾年帶年邁的阿嬤在高雄看《藍色小精靈》電影，為了逗80歲阿嬤歡心，他誇阿嬤像女主角「超級小美人」般亮麗；其實老家在高雄的他無時無刻都擔心阿嬤安全：「她常為了買東西騎電動車，在馬路上真的很危險，尤其如果知道我要回去，她就到處買菜或水果，煮高麗菜干之類的客家菜，勸了800遍都沒用。」透露打算之後把電動車「處理掉」，減少阿嬤危險。

阿嬤除了準時收看他演出的戲劇，還將他的新聞剪報，累積厚厚一大本：「每次報導出來我都會告訴她可以看，有時侯忘了講她還會生氣。」歌唱選秀節目出身的許仁杰，演藝事業非一路順逐，曾付不出房租、有一餐沒一餐，阿嬤一直以來最擔心他2件事：「每次講電話，她都會問房租繳得出來嗎？吃東西有沒有吃、有沒有買水果。」憂心孫子在台北活不活得下去。

他跟阿嬤感情好得像朋友，回高雄擠到阿嬤房間一起睡：「我都會鋪地舖，大的床給阿嬤自己睡比較舒適，可是阿嬤一方面很興奮，另一方面又擔心我將回台北，常跟我聊天聊到半夜1點，我都念她太晚睡，『全高雄市的老人妳最晚睡，我明天還會在』。」

他出道前幾年，常為了工作而乎略家人：「所以這幾年除了大節日，只要有中南部的工作，我都會回家多待幾天，有時侯想想，老人家要的其實就是多陪在他身邊。」身為歌手的他，接戲最大動力來自阿嬤：「其實剛開始我有點排斥演戲，但阿嬤都會看我演的戲，誇我演得不錯，是很大的鼓勵。」

(中時)

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