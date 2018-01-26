台裔加拿大學者疑為陸竊軍事機密 FBI調查

2018年01月26日 15:28 中時電子報 楊幼蘭

一名加拿大蒙特婁馬吉爾大學（McGill University）研究學者成為間諜案的嫌疑人，據《蒙特婁日報》（Montreal Gazette）等加拿大媒體今天報導，石宇祥（Ishiang Shih，音譯）是台裔教授，而他的哥哥在美國被控竊取軍事技術給中國科技公司。

美方認為，他將軍事機密交給中國政府，可能危及美國國家安全。

據法新社報導，石宇祥（Ishiang Shih，音譯）利用在馬吉爾大學研究之便，取得用於美國軍用雷達，干擾發射機和擾頻器的積體電路。

加拿大國際廣播電台中文網報導，石宇祥是台裔教授，石宇琦是他哥哥。而美國聯邦調查局（FBI）指控，石宇琦握有這類電腦晶片。

根據石宇琦留在社群網路領英（LinkedIn）的資料顯示，他現年約64歲，是加州大學洛杉磯分校（UCLA）兼任教授，1980-82年就讀於德州大學奧斯汀分校(The University of Texas at Austin)，取得電機博士學位，1978-80年就讀渥太華大學（University of Ottawa）取得電機碩士學位，1972-76年就讀台灣大學電機系，取得學士學位。

據一份FBI的口供顯示，石宇琦從美國匯錢給註冊在石宇祥名下的公司。而石宇祥稍早告訴蒙特婁《新聞報》（La Presse），他買這些積體電路是為了研究目的，並表示，「我已在為研究補助撰寫申請書」。

石宇琦19日被美國聯邦調查局逮捕，被控密謀「非法竊取軍用設備的技術和積體電路，在沒有出口許可證下，輸出給中國公司」，而這些電腦晶片據傳運給中國成都嘉石科技有限公司（GaStone Technology Company, CGTN）。

FBI除了監看石家兄弟的簡訊與電子郵件往來外，也監視石宇琦的行程，而在10年之間，他曾數度往來中國與蒙特婁，並停留了相當的時間。

石宇祥的鄰居羅澤（Gérard Lauzé）說，聽到FBI調查是一件很奇怪的事，石家夫妻和兩個孩子在當地住了至少5年，都很沉靜，他從來發現任何可疑的活動。不過，自從警方突襲後，他就沒看到有任何人出現在房裡。

(中時電子報)