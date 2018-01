台裔加拿大學者疑為陸竊軍事機密 FBI調查

2018年01月26日 15:28 中時電子報 楊幼蘭

一名加拿大蒙特婁馬吉爾大學(McGill University)研究學者成為間諜案的嫌疑人,據《蒙特婁日報》(Montreal Gazette)等加拿大媒體今天報導,石宇祥(Ishiang Shih,音譯)是台裔教授,而他的哥哥在美國被控竊取軍事技術給中國科技公司。

美方認為,他將軍事機密交給中國政府,可能危及美國國家安全。

據法新社報導,石宇祥(Ishiang Shih,音譯)利用在馬吉爾大學研究之便,取得用於美國軍用雷達,干擾發射機和擾頻器的積體電路。

加拿大國際廣播電台中文網報導,石宇祥是台裔教授,石宇琦是他哥哥。而美國聯邦調查局(FBI)指控,石宇琦握有這類電腦晶片。

根據石宇琦留在社群網路領英(LinkedIn)的資料顯示,他現年約64歲,是加州大學洛杉磯分校(UCLA)兼任教授,1980-82年就讀於德州大學奧斯汀分校(The University of Texas at Austin),取得電機博士學位,1978-80年就讀渥太華大學(University of Ottawa)取得電機碩士學位,1972-76年就讀台灣大學電機系,取得學士學位。

據一份FBI的口供顯示,石宇琦從美國匯錢給註冊在石宇祥名下的公司。而石宇祥稍早告訴蒙特婁《新聞報》(La Presse),他買這些積體電路是為了研究目的,並表示,「我已在為研究補助撰寫申請書」。

石宇琦19日被美國聯邦調查局逮捕,被控密謀「非法竊取軍用設備的技術和積體電路,在沒有出口許可證下,輸出給中國公司」,而這些電腦晶片據傳運給中國成都嘉石科技有限公司(GaStone Technology Company, CGTN)。

FBI除了監看石家兄弟的簡訊與電子郵件往來外,也監視石宇琦的行程,而在10年之間,他曾數度往來中國與蒙特婁,並停留了相當的時間。

石宇祥的鄰居羅澤(Gérard Lauzé)說,聽到FBI調查是一件很奇怪的事,石家夫妻和兩個孩子在當地住了至少5年,都很沉靜,他從來發現任何可疑的活動。不過,自從警方突襲後,他就沒看到有任何人出現在房裡。

