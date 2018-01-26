電影《決勝女王》贈票活動

2018年01月26日 15:33 中時電子報 中時電子報

《社群網戰》、《魔球》、《史帝夫賈伯斯》金獎編劇艾倫索金首度執導片，潔西卡雀絲坦、伊卓瑞斯艾巴與「奧斯卡得主」凱文科斯納領銜主演！

地下世界版《穿著Prada的惡魔》、女性版《華爾街之狼》！前滑雪選手如何搖身一變，成為好萊塢知名撲克女王？

茉莉布魯（潔西卡雀絲坦飾演）曾是一名世界級滑雪選手，在角逐奧運失利之後，她轉而擔任富商秘書，並協助老闆籌劃私人賭局。一次意外的機會，讓她憑藉驚人的智商、強大的應變能力、長袖善舞的交際手腕，以及美艷動人的外貌，把這個賭局大肆改革，並轉移到自己名下。不久之後，由她策畫的賭局便風靡美國上流社會，更擴展成全美規模最大、金額最高的德州撲克賭局，參與賭客涵蓋好萊塢巨星、明星運動員、商業大亨、俄羅斯黑道，就連紐約金融菁英都傾心於她精心安排的刺激牌局。

不過，當她享受操弄權貴人士的成就感，並過著奢華生活的同時，聯邦調查局也開始盯上她，凶殘的外國犯罪幫派更企圖瓜分她的事業版圖，就連曾經照顧提攜她的恩人，也滿懷嫉妒地想看她從雲端跌落谷底。此時，唯一支持她的，就是她的辯護律師查理（伊卓瑞斯艾巴飾演）。面對名利爭奪、猜忌背叛，她不但要拿出運動員的膽量與勇氣，更要懂得如何從頹勢中順利抽身。她該如何維繫自己一手打造的地下王國？如果輸掉這一局，她又該如何全身而退？

【決勝女王】Molly's Game中文預告

領票時間：1月31日下午2點起至2月2日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

◎活動辦法：

1.在本網頁下方留言版(是網頁！是網頁喔！)留言：「《決勝女王》2月2號稱霸全台」

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2. 贈票獎項：電影交換券2張（憑券可於全台各大上映《決勝女王》之首輪戲院兌換入場券乙張）。

◎ 得獎公佈：1/31(三)下午2點。得獎名單公布於本網頁，恕不另行通知。

領票時間：1月31日下午 2點起至2月2日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)