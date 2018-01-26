訴願案最常見 加班強制換補休、扣薪

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勞動部指出，為貫徹憲法保障人民訴願權利，防止公權力恣意致損害人民，並糾正不當或違法之行政處分，依《訴願法》第52條規定設勞動部訴願審議委員會，統計去年訴願案超過2千件，其中最常見的就是雇主未給勞工加班費，強制要求加班換補休，或是對離職員工扣薪等。

根據勞動部統計，去年度勞工行政事務訴願管轄業務，收辦案件數達2007件，包含前一年度未結清共2064件，其中訴願決定撤銷及地方政府自行撤銷原處分者，共計169件，約占8.19%，另訴願人提起行政訴訟則約197件，其中法院裁判駁回172件，佔裁判案件197件之87.31％，與2016年度81.82％相較略高。

此外，去年訴願審議委員會審理案件，以《勞動基準法》、《勞工保險條例》及《就業服務法》為訴願案收件數前3大類，分別為640件、519件及351件，以上合計占該年度訴願案件比率約75％。

以佔最大宗的《勞基法》為例，最常見的有2種狀況，第1種是雇主以勞工離職未辦理交接，或工作上出錯造成雇主損失，扣發勞工最後1個月薪水，未全額給付勞工工資，遭地方政府以違反《勞基法》第22條第2項規定裁罰，勞動部解釋，如勞工確因違約或侵權行為造成雇主損害，在責任歸屬、金額多寡未確定前，其賠償非雇主單方面所能認定而有爭議時，雇主可請求當地主管機關協調處理或循司法途徑解決，但不得逕自扣發工資。

第2種就是為勞工於平日或休息日加班，雇主未發給加班費或片面要求勞工補休，違反《勞基法》第24條規定裁罰。勞動部解釋，勞工加班就應給付加班費，是否選擇補休，其發動權及選擇權在勞工，1月10日立法院三讀通過《勞基法》部分條文修正案，就雇主不得片面要求勞工補休的規定，明定於第32條之1，以利雇主遵循。

(中時)

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