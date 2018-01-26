挨批違反人權被下架 警署霰彈照今天復活了！

警政署粉絲團「NPA署長室」昨貼出這張後引發爭議，照片隨即下架。(圖:翻攝自警政署FB粉絲團)

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中時電子報

內政部警政署成立的Facebook粉絲團「NPA署長室」，昨（25日）在一則危安特勤隊招募貼文中，附帶的照片展示了維安特勤隊在執行任務時的各種工具，其中搭配照片的圖說從許多方面透露了維安特勤對於武力裝備的自信，然而也有人對這些文字提出了疑義，鑒於近年來政府頻繁使用警力來驅離陳抗群眾，認為可能會造成警方用武力恐嚇人民的聯想，甚至有人拿印在照片中的「沒有一發霰彈槍不能解決的事」宣傳文字作文章。為了平息爭端，「NPA署長室」隨即將包括「霰彈槍」等數張較具爭議性的照片下架。

不過，「NPA署長室」將霰彈照撤下後，引發眾多支持民眾熱烈討論與留言：「宣導的本質，就是讓本來不懂的人搞懂。建議如果鄉民不懂散彈槍的用途的話，嗯，我們可以考慮拍攝【散彈槍的一百個用途】，加強宣導一下。」、「我們很堅定的肯定保一維安特勤部隊的貢獻與未來反恐的重要性，我們不願意因為招訓的相片被惡意曲解、攻擊詆毀特勤部隊的專業形象，希望大家正面理性看待並支持警察。」、「政治的東西動輒得咎，怎樣都想父子騎驢一樣有話說，即使搞出個輿論大受歡迎的創意，還是可能會被老古板民代質疑政府機關怎麼這麼不正經，或是摔碎特定領域人士的玻璃心。」、「支持警政署,這些照片形象是很正面的,不需要太在意網路的言論,請繼續做對的事!」。

因民眾支持，警署霰彈照今天復活，重新PO上警政署臉書。(圖／翻攝警政署臉書粉絲團)

由於仍有眾多人支持，致使昨已証架的霰彈槍照片出現大復活，警政署的Facebook粉絲團「NPA署長室」今天再PO文：「大多數網友的聲音我們聽見了！謝謝你們。我們很堅定的肯定保一維安特勤部隊的貢獻與未來反恐的重要性，我們不願意因為招訓的相片被惡意曲解、攻擊詆毀特勤部隊的專業形象，希望大家正面理性看待並支持警察。」，然後再重新PO上兩張安特勤隊人員配帶霰彈槍的照片。

(中時電子報)

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