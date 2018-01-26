藍爭北市長亂點名 孫大千問吳敦義：放話的人是誰？

國民黨打北市長選戰，近期幾乎「一天一人選」。孫大千表示，黨中央不可姑息「黨內人士」繼續亂點鴛鴦譜。圖為國民黨主席吳敦義。（中時資料照）

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中時電子報
／綜合報導
國民黨立委蔣萬安（左）宣布不參選台北市長，前立委丁守中（右）已表態參選。（民眾提供，中央社資料照）

年底北市長選舉，國民黨老將丁守中表態參選，蔣萬安不選後，藍營不斷傳出其他名單，從李錫錕、趙少康、邱文祥等，還有黨內人士分析，人選包括李鴻源、周錫瑋等。因幾乎是亂點鴛鴦譜，前藍委孫大千今表示，希望吳敦義主席告訴我們，「黨內人士」究竟是誰？

從台大教授李錫錕、名嘴趙少康、前北市副市長邱文祥，藍營在北市長選戰幾乎「一天一人選」。孫大千在臉書發文，指這位「黨內人士」任意點將，被點名者一一婉拒；這樣愚蠢戲碼，無法營造國民黨人才濟濟、兵多將廣的印象，反而狠狠踐踏了認真耕耘者的尊嚴。

孫大千說，國民黨台北市長選舉勝負的關鍵，在於老將是否順利轉型？新秀是否得以充值升級？不是人多勢眾的「打群架」，更不是天南地北的「封神榜」。

孫大千諷刺，黨中央若再姑息縱容這位「黨內人士」繼續「亂點鴛鴦譜」下去，很快的，川普、普丁、甚至習近平，恐怕都將會成為國民黨台北市長的口袋名單了。

前國民黨立委孫大千。（中時資料照）

以下為孫大千臉書全文：

請吳敦義主席告訴我們，「黨內人士」究竟是誰？

國民黨長久以來的陋習，就是能征善戰者少，幕後放話者多。都已經是什麼年代了，還在玩弄封建時代的宮廷政治，是把自己當成是古董了嗎？

國民黨台北市長選舉勝負的關鍵，在於老將是否能夠順利轉型？以及新秀是否得以充值升級？不是人多勢眾的「打群架」，更不是天南地北的「封神榜」。

這位「黨內人士」每日任意對外點將參選，被點名者又一一婉拒。這樣愚蠢的戲碼，既無法營造國民黨人才濟濟，兵多將廣的印象，反而重重的傷害了表態參選者的形象，更狠狠的踐踏了認真耕耘者的尊嚴。

黨中央如果再姑息縱容這位「黨內人士」繼續「亂點鴛鴦譜」下去，很快的，川普、普丁、甚至習近平，恐怕都將會成為國民黨台北市長的口袋名單了。

(中時電子報)

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