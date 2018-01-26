送大禮 賴清德宣布彰化市鐵路高架化386億元經費一定做

2018年01月26日 16:06 中時 吳敏菁

行政院長賴清德26日率行政院團隊到彰化，和縣府團隊、鄉鎮市長等舉行座談會，賴清德宣布已核定彰化市鐵路高架化計畫。（吳敏菁攝）

彰化縣長魏明谷爭取建設經費。（吳敏菁攝）

行政院長賴清德26日率行政院團隊到彰化，和縣府團隊、鄉鎮市長等舉行座談會，賴清德宣布已核定彰化市鐵路高架化計畫，工程經費386億多元，並稱許彰化縣推動綠能走在全國之前，彰化人確實頭頂有光、走路有風，承諾未來運維碼頭、重大交通建設、古蹟等，都會一一來辦理。

「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」，賴清德院長談到，今天會議是工作交流會議，希望讓行政院團隊聆聽地方聲音，加強中央跟地方的合作，一方面聽取地方的心聲，了解碰到什麼困難，各部會可提供解決；另外也讓地方政府知道中央的重大政策。

縣長魏明谷指出，感謝中央對彰化地方建設支持，彰化縣是人口大縣，近年來人口外移和老化問題嚴重，為縮短城鄉差距及降低都市磁吸效應建請中央協助加速推動三鐵三橋交通建設，並整合中台灣升級成為國際新都區以促進人口回流，另外，彰化是文化大縣，彰化縣內處處有古蹟，期盼中央在古蹟維護上全力給予地方政府支持與協助，此外，彰化也是農業大縣，農業縣都有財源不足的問題，希望中央在社福、建設、教育等各方面給予經費補助。

魏明谷也強調，縣府積極推動綠能，招商引資已經破兆，2025年要達到非核家園，沒有彰化縣的配合，中央很難辦到。

魏明谷提出彰化有幾項具體的重大建設特別要請求院長協助，如彰化民眾企盼多年的彰化市鐵路高架化計畫，工程經費386億9438萬；東彰道路北段新闢工程，工程經費37.64億元；台76線漢寶草屯線延伸到二林、芳苑工程，工程經費 140億及臺鐵田中支線案等都希望中央能協助，還有在綠能方面魏縣長請院長支持彰濱離岸風機運維碼頭興建計畫，經費 26億82,46萬，以加速彰化完成風光大縣的願景。

賴清德稱許，彰化縣對彰化縣再生能源方面的規劃，走在最前面，他也認為一個城市有文化很重要，新舊傳承城市才有辦法往前邁進，沒有彰化縣的幫忙，整個台灣要走到非核家園的目標的確會有困難，換句話說，彰化縣在台灣的能源轉向方面扮演舉足輕重的角色，他也希望彰化縣民可以引以為榮。

賴清德指出，行政院已經決定要把彰化市的鐵路高架化，工程總經費387億元，行政院絕對會做。至於台76線延伸線工程經費140幾億元，今天早上已正式核定。此外

，他對魏縣長在軟實力，對長照方面的規劃也很欽佩，也規劃了長青健身中心，得到衛福部第9屆金鐸獎高齡友善城市，這是縣政府和大家努力的成果。

(中時)