影》弱勢青少年挑戰環島壯舉 本願山捐單車義助

熱愛生命文教基金會輔導的弱勢青少年將挑戰環島壯舉。（王文吉攝）

友善列印
中時
至善國中一年級王睿琳（左）試騎新車後，對於性能表現相當滿意。（王文吉攝）
20位弱勢國、高中生組成「敢夢」車隊，將在2月1日挑戰環島壯舉。（王文吉攝）
本願山信願法師捐贈12輛自行車，支持弱勢青少年的環島壯舉。（王文吉攝）
本願山信願法師（中）捐贈12輛自行車，支持弱勢青少年的環島壯舉。（王文吉攝）
本願山信願法師（後排左六）現場再加碼10萬元，挹注弱勢學生的課後輔導經費。（王文吉攝）
弱勢青少年挑戰環島壯舉 本願山捐單車義助 （王文吉攝）

熱愛生命文教基金會連續5年輔導弱勢青少年挑戰單車環島，過去都是向捷安特、美利達借用自行車，潭子區本願山住持信願法師得知後，匯集信眾力量捐贈12輛新車，讓孩子圓環島夢，26日捐贈儀式現場，還當場加碼10萬元，挹注弱勢學生的課後輔導經費。

20位弱勢國、高中生組成「敢夢」車隊，將在2月1日挑戰環島旅程，至善國中一年級王睿琳試騎新車後表示，變速器系統很順，車身也比較輕，有信心完成環島目標。就讀台中家商的王忻哲則說，最近惡補單車保養及換檔配速、爬坡技巧等等，已經做好充足準備。

熱愛生命文教基金會理事長方嘉綺表示，往年單車環島活動都是在暑假舉行，今年為幫就讀高三的腦麻學員「小菁」一圓畢業旅行夢想，特提早在寒假辦理；「小菁」因行動不便，無法騎乘單車，將安排搭乘補給車，擔任隨行攝影師，全程跟拍，負責記錄環島故事。

信願法師表示，他得知該基金會主要扶助弱勢青少年，並每月辦理單車培訓活動，卻一直卻乏專屬的自行車，有鑑於此，決定捐贈12輛自行車，支持孩子們的環島壯舉，另外10萬元則讓基金會用於課輔經費，並勉勵他們未來有能力時也能回饋社會，讓愛心持續傳遞。

熱愛生命文教基金會將在2月1日舉辦為期10天的「閃耀凡星-追夢心旅程，敢夢新奇蹟」單車環島活動，由10位志工帶領20位弱勢青少年挑戰壯舉，並巡迴7縣市進行定點公益表演，展現薩克斯風、鋼琴、繪畫、手沖咖啡等才藝。

(中時)

學測首日 椰子葉、老鼠來攪局 愛罵年輕人態度爛 洪雪珍：中年…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。