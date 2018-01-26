「他」做家事卻遭星妻冷回應 眾人嘆第一句就說錯了！

史丹利邊摺衣服邊跟老婆Gigi討稱讚，結果被冷回應，讓他po文抱怨。(中時資料照片)

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中時電子報

「熱血大叔」史丹利和女星Gigi(林如琦)在2015年喜結連理，婚後一起生活也一起玩樂，過得充實幸福，他們時常在社群網站po出夫妻日常點滴，放閃兼逗樂粉絲，大多時候都是洋溢著開心的氛圍，沒想到昨天史丹利竟罕見貼出「抱怨文」，直呼主動做家事卻遭老婆冷淡對待，然眾人看了紛紛突破盲點，說他一開口就大錯特錯啦！

史丹利昨在臉書po，透露自己早上一起床，就默默摺著出國一個多禮拜回來剛洗好、堆積如山的衣服，一邊開玩笑跟老婆Gigi說：「老婆都不摺衣服只好自己摺了」，本想討個稱讚，沒想到收到冷淡的反應，Gigi回應他：「那本來就是你的工作啊」，讓做老公的超無言，史丹利忍不住發牢騷，說自己只是「大叔少女心」噴發，想要得到一句「好棒棒」罷了。

史丹利更感嘆：「雖然大家都說女人需要哄，但男人也是幼稚的，只要哄一下就會像小朋友一樣開心好騙的喔！」，還附上了一張小男孩哭泣的圖片，殊不知討拍不成反倒被眾人「檢討」，直呼他活該討罵，因為「一開始就不該用『老婆都不摺衣服』當開頭」、「男生討拍的方式有時候真的讓人感到易怒耶」，所幸Gigi親自跳出來回應，留言道：「你真的好棒棒❤！對不起啦」，才化解了一場「男女分工論戰」。

(中時電子報)

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