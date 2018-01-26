群創光電內鬼收回扣3千萬 2主管遭判6月徒刑

2018年01月26日 16:13 中時 陳俊雄

鴻海旗下群創光電2013年為降低應收帳款投資風險，透過中間代理商出售面板給夏普公司蘇州常熟廠，卻爆出群創行動產品業務第一總處長楊桂康、業務三處長林肯同，聯手收取廠商回扣達3000萬元，新北地院26日依背信罪判楊、林各6月徒刑，均可易科罰金。

2013年起，林肯同安排某科技公司擔任群創光電對日本夏普公司面板代理商，以降低夏普公司因債信不良可能引發的應收帳款資金風險。依照業界行規，中間商可獲取2.5％至5％合理價差，但林肯同、楊桂康卻以核決中間商報價權限，核給合作的中間商較低報價，讓中間商賺取3％至10％高額價差。

從2013年第二季起，中間商代理銷貨予夏普公司的毛利率大幅增加，其中GN101L、GE1030S型10.1吋面板，毛利率從2012年第二季的3.01％，暴增到2015年第四季的10.31％。

另在銷售正常品面板部分，林、楊為從特定代理商抽取高額回扣，降價出售群創面板給代理商牟利，以10.1吋的GH1010IA00C30型面板為例，林、楊以單價55美金售予合作代理商305片，卻以美金58.5元售予其他客戶88片，單片價差高達美金3.5元；2014年4月，林、楊以單價美金19元售出GZ0900NA00450的5.9吋面板1000片給合作代理商，卻以單價美金25元售予其他客戶。

在銷售次級品部分，林、楊同樣圖利特定代理商，直到2016年「鴻夏戀」修成正果，群創才發現楊桂康、林肯同收賄圖利代理商，怒向調查局北機組檢舉揪出內賊。

檢調調查，呂姓代理商自2014年8月起至2015年11月，前後以現金、匯款方式給林肯同3024餘萬元，林肯同分得美金46萬餘元，楊桂康分得美金35萬餘元。

法院開庭時，楊桂康、林肯同均認罪並各償還美金15萬餘元、12萬元，但群創仍未與2名內賊和解，新北地院今依背信罪輕判2人均6月徒刑，都可易科罰金，且須追繳積欠的不法所得。

(中時)