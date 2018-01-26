愛罵年輕人態度爛 洪雪珍：中年人才是擋路大石頭

2018年01月26日 16:17 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

中年人聚在一起罵時下年輕人，最能引起彼此的共鳴。他們最愛批評年輕人，心無大志只要小確幸，能力差又態度惡劣，但職場專家、作家洪雪珍不以為然，反認為中年人其實沒認清事實，年長者之所以存在職場的價值，不過是來服務年輕人，而不是高高在上，一昧責備和批評。

洪雪珍在臉書發文提到，中年人好談世代差距，對現在年輕人猛搖頭，其實心態可議。「如果一代不如一代，這世界早就滅亡了。」有記者舉例一位主管在臉書猛罵下屬，她倒下了一個評語，「這位主管也很不優秀！」因為優秀的屬下都想跟優秀的主管共事。

記者又另說一例，現在的年輕人臨時請假都不打電話，後來用簡訊，再後來只用line通知主管，主管們都抱怨不禮貌、未受到尊重。洪雪珍卻很認同這種做法。她說，「這就是新一代的溝通模式。主管若是不能接受，表示他還在用舊思維看待職場溝通這件事，是他落伍沒跟上時代，並不是年輕人的錯。」

洪雪珍強調，「不論哪一個時代，都是年輕人的時代，他們才是當家的主人翁！」遺憾的是，多數年長者不這麼想，還以為高高在上，大權在握，是真正的掌權者，要年輕人聽令於自己。你說，誰才是阻礙時代進步的那塊又臭又硬的大石頭呢？

中年人聚在一起，為什麼喜歡同聲一氣罵年輕人？洪雪珍引述心理學家說法，是因為分享憎恨比分享快樂，更容易拉近兩人的距離。洪雪珍批評，中年人的相互取暖不足取，「如果中年人自覺能力高於年輕人，就應該要懂得，能力強的人，是來服務能力弱的人，這是中年人的天職，不是嗎？」

(中時電子報)