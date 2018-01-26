蔡總統視察健康公宅 給地方政府3個具體支持

2018年01月26日 16:34 中時 張立勳

蔡英文總統26日下午赴台北市健康公宅視察，蔡總統致詞時指出，推動社宅政策，中央會給與地方政府3個具體支持，除了興建經費補助，還有土地取得及補助「包租代管」計畫，蔡總統強調，為了年輕人住的問題，「我們除了合作還是合作，這是我們責無旁貸的任務，中央和地方會一起努力。」

社宅就是要全國動起來，前陣子去視察新北市林口世大運選手村，將成為3000戶、1萬人規模的大型社宅，今天來看健康公宅，接下來還會去桃園市看「包租代管」推動的進度，北北桃是台灣人口最集中的地區，許多年輕人來此就業、就讀，所以北北桃社宅計畫一定是最優先、最積極要落實的，以她個人行程的安排，代表政府上下對這件事最大的重視，社宅也是她對選民最重要政見之一，她也是親自盯進度，也請內政部和地方政府全力以赴。

蔡總統強調，社宅的推動是全國性的，中央政府會給予地方政府3個具體的支持，第一個是興建經費的支持，中央已宣布了《住宅法》和《租賃專法》，補助70億元規畫、興辦費用，也建立融資平台，這些做法都是要支持縣市政府有穩定的制度和財務基礎，才能長期推動社宅政策。

蔡總統說，第二個支持是土地取得的支持，行政院會組跨部會能量，盤點350公頃國有土地給地方政府興辦社宅；第三個支持也就是「包租代管」計畫，4年內全額補助地方政府實施，充分利用空屋給年輕人和弱勢族群，合適且價格合理的房子。

最後，蔡總統表示，健康公宅去年被經濟部選為智慧電網示範地區，提供北市府全額補助，她在看柯市長在講「5個智慧」，可見健康公宅是完完全全的扮演社宅典範的效果，她要向年輕人說，這就是以後你們未來的家，可以在這安身立命、開創未來。

蔡總統強調，為了年輕人住的問題，我們除了合作還是合作，這是我們責無旁貸的任務，中央和地方會一起努力。

(中時)