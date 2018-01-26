嘉義燈會紀念酒「花冠盛綻」宮廟元素搶眼

2018年01月26日 16:41 中時 翁聖勳

2018台灣燈會紀念酒瓶及杯子外觀設計處處都是學問。（翁聖勳攝）

縣長張花冠(右五)、縣議員林緗亭(左三)、葉孟龍(左一)、何子凡(右二)等人出席2018台灣燈會紀念酒瓶及杯子外觀都有學問。（翁聖勳攝）

台灣菸酒公司與嘉義縣政府合作開發2018台灣燈會紀念酒，26日於縣府中庭舉辦記者會，酒瓶外觀設計以嘉義配天宮宮廟造型為發想，相當吸睛。縣長張花冠、議會祕書長黃尚文，縣議員林緗亭、何子凡，嘉義酒廠廠長鄭明鐘等人出席。

嘉義縣今年舉辦台灣燈會，嘉義縣政府結合在地觀光酒廠推出限量造型紀念酒，設計理念為「花冠盛綻」，金紅色瓶身相當搶眼，記者會上一推出，馬上吸引眾人目光。

造型發想源自嘉義信仰中心配天宮正殿燕尾硬山式屋脊，金色瓶蓋鑲上閃亮水鑽打造成媽祖頂冠，瓶身則以金線勾勒出朴子配天宮著名求子紅、白牡丹，高貴大方的瓶身內裝著台灣菸酒公司8年陳年高粱。另外，紅橘色燈籠造型杯身，搭配八角形宮燈燈會圖騰做成杯蓋紐，將嘉義縣太保、阿里山做成詩題在杯身，加深民眾對嘉義地方特色的印象，造型典雅值得珍藏。

張花冠說，嘉義產出第一瓶玉山高梁，所以是花燈也是高粱原鄉，這次燈會紀念酒特地與台灣菸酒公司合作，將嘉義歷史文化以紀念酒呈現，搭配台灣燈會限量2000套將在燈會期間發售。

嘉義酒廠廠長鄭明鐘指出，嘉義氣候溫度適合釀酒，這次燈會推出紀念酒，特別挑選嘉義酒廠老酒窖，歡迎民眾品評收藏。

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(中時)