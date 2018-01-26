台中市西屯區百年巷道福上巷更換老舊管線

2018年01月26日 16:39 中時 陳世宗

台中市西屯區福上巷是條有百年歷史的巷道，巷道內自來水管線多為民國60~70年代所埋設的塑膠管，時常發生破管漏水情形，影響當地民眾用水品質；為徹底解決突發管線漏水問題，台水公司第四區處投入經費約800萬元，辦理管線汰舊換新工程，以冀提升當地供水的穩定度。

台水公司第四區處長蕭淑貞說，福上巷原埋設水管為200公厘塑膠管，該工程不僅將原有水管汰換為材質更佳、更耐用年限40年以上的延性鑄鐵管，並將口徑全面加大為300公厘，以滿足日後該區域用水成長。

蕭淑貞指出，該工程總計汰換管線合計長達約500公尺，除完全更新改善福上巷88戶的用水管線外，亦可有效穩定當地附近約350戶居民的用水品質；此次管線汰換工程非常感謝陳淑華議員及張文平里長的大力協助。

因福上巷非常狹窄，交通流量又大，工程施作非常不易！經台水公司第四區處舉辦施工前里民說明會，由台水公司第四區處長蕭淑貞邀同陳淑華議員及張文平里長主持，親自向里民說明施工日期、施工內容及施工期間所造成的不便，里民均表示肯定與支持。

自來水公司強調，本案工程已於106年12月8日開工、107年1月4日進場施作，將於1月27日全線完工，里民已可享有更好的用水品質及更穩定的供水。

(中時)