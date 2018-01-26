歲末衝買氣！年貨大街家電特賣夯

2018年01月26日 16:42 中時 林欣儀

天津路年貨大街今年邁入第16年，推出消費300元就有機會抽中價值20萬重機好康。（林欣儀攝）

歲末年終衝買氣！迎接狗年到來，天津路服飾商圈舉辦年貨大街搶商機，推出捐10張發票即可換取百元購衣券優惠，另現場消費300元更有機會抽到價值20萬元重機，盼拉抬買氣！此外，日曜天地OUTLET舉辦「居家生活福利品搶拍會」，民眾擲筊比賽，聖筊最多者可帶回掃地機器人。

天津路服飾商圈主委莊坤湖表示，今年天津路年貨大街為期13天，預計封路700公尺，為祈求狗年好運旺旺來，開幕活動並與台灣導盲犬協會合作，推出「捐發票支持導盲犬，讓愛被看見」公益活動，只要捐10張發票給導盲犬協會，即可換取百元購衣券，限量20萬元。

此外，2月3日至15日活動期間，只要在天津路180家會員店消費滿300元，即可獲得摸彩券一張，有機會抽中價值20萬元的300CC重機、iPhoneX或千元購衣券等。

莊坤湖說，天津路每年只舉辦2次促銷活動，分別為夏季的曬衣節與年貨大街，堪稱秋冬服飾大清倉，許多店家推出100、200元單一優惠價，價格下殺1至2折，活動期間並將舉辦寵物親子裝比賽，第一名可獲得2萬元消費券。

日曜天地OUTLET去年首次舉辦年終家電特賣活動，民眾反應熱烈，今年擴大推出上萬件家電、生活用品搶拍，即日起至2月11日，包括按摩椅、空氣清淨機或是各種小家電應有盡有，最低下殺2.8折優惠，其中，受空汙嚴重影響，知名品牌空氣清淨機26上午開賣即被搶購一空。

為拉抬買氣，日曜天地還推出「擲出好手氣，我要好空氣」擲筊大賽，擲出最多聖筊的前3名分別可獲得掃地機器人、空氣清淨機與LED電視。

(中時)