歲末衝買氣！年貨大街家電特賣夯

歲末衝買氣！日曜天地OUTLET推出年終「居家生活福利品搶拍會」，各式家電最低下殺2.8折。（林欣儀攝）

友善列印
中時
天津路年貨大街今年邁入第16年，推出消費300元就有機會抽中價值20萬重機好康。（林欣儀攝）

歲末年終衝買氣！迎接狗年到來，天津路服飾商圈舉辦年貨大街搶商機，推出捐10張發票即可換取百元購衣券優惠，另現場消費300元更有機會抽到價值20萬元重機，盼拉抬買氣！此外，日曜天地OUTLET舉辦「居家生活福利品搶拍會」，民眾擲筊比賽，聖筊最多者可帶回掃地機器人。

天津路服飾商圈主委莊坤湖表示，今年天津路年貨大街為期13天，預計封路700公尺，為祈求狗年好運旺旺來，開幕活動並與台灣導盲犬協會合作，推出「捐發票支持導盲犬，讓愛被看見」公益活動，只要捐10張發票給導盲犬協會，即可換取百元購衣券，限量20萬元。

此外，2月3日至15日活動期間，只要在天津路180家會員店消費滿300元，即可獲得摸彩券一張，有機會抽中價值20萬元的300CC重機、iPhoneX或千元購衣券等。

莊坤湖說，天津路每年只舉辦2次促銷活動，分別為夏季的曬衣節與年貨大街，堪稱秋冬服飾大清倉，許多店家推出100、200元單一優惠價，價格下殺1至2折，活動期間並將舉辦寵物親子裝比賽，第一名可獲得2萬元消費券。

日曜天地OUTLET去年首次舉辦年終家電特賣活動，民眾反應熱烈，今年擴大推出上萬件家電、生活用品搶拍，即日起至2月11日，包括按摩椅、空氣清淨機或是各種小家電應有盡有，最低下殺2.8折優惠，其中，受空汙嚴重影響，知名品牌空氣清淨機26上午開賣即被搶購一空。

為拉抬買氣，日曜天地還推出「擲出好手氣，我要好空氣」擲筊大賽，擲出最多聖筊的前3名分別可獲得掃地機器人、空氣清淨機與LED電視。

(中時)

台中市西屯區百年巷道福上巷更換… 學測未帶有效證件案例大降 大考…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。