花媽突檢鐵路地下化工程 揪22項缺失開罰34萬

2018年01月26日 16:45 中時 柯宗緯

高雄市長陳菊（中）26日率隊到鐵路地下化工程進行春安檢查，對於勞工安全滿是憂愁。（柯宗緯攝）

高雄鐵路地下化預定8月下地通車，工程如火如荼進行中，今（26）日春安檢查首日，高雄市長陳菊率領勞工局長鄭素玲、勞檢人員突擊高雄站工地，揪出22項缺失，開罰34萬元。陳菊呼籲，施工單位勿為年前趕工，忽視勞工安全重要性。

勞檢處長許峰源指出，鐵路地下化開工以來，多次遭勞檢不合格，已開出72萬罰單。昨起至3月2日，針對事業單位進行春安檢查，鐵路地下化高雄站部分，每日有500位員工上班，但昨查出22項不合格，其中6項具立即發生危險之虞，予以停工。

許峰源表示，主要缺失包括工作台高度2公尺以上開口部分，未設置護欄、人員未繫安全帶及支撐架立柱被車子撞歪，支撐強度不足，爬梯沒欄杆等依違反《職業安全衛生法》裁罰34萬元，需待鐵改局南工處提出改善計畫，經複驗通過後才能復工。

南工處副處長劉雲生回應，會先請工人停止施工，希望1天之內儘速改善缺失，他也坦言各種作業在施工，工人可能貪圖方便省去安全裝置，未來將深刻檢討，加強勤前公安說明，目標不要影響到8月通車進度。

陳菊實地勘查後說，希望施工單位嚴守安全作業程序，切勿年前趕工，忽視勞工安全重要性，避免發生墜落、倒榻等大型工地公安意外，後續將密集進行工地、大樓突檢勞動安全，創造雇主、勞工雙贏。

許峰源說，今年將針對危險物作業、歲休作業、局限空間作業及大型營造工地，預計實施春安檢查800場次、宣導6場次，嚴格要求業者設置安全設施，對於原事業單位未落實承攬管理責任，將加重處罰，確保安全衛生統合管理，防止承包商勞工發生職災。

(中時)