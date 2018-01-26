龍華科大培育「多軸精密加工人才」 強化產學鏈結合作

龍華科技大學26日舉辦「107年度多軸加工技術交流會」，邀請業界專家分享使用經驗。（甘嘉雯翻攝）

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龍華科技大學26日舉辦「107年度多軸加工技術交流會」，邀請業界專家分享使用經驗。（甘嘉雯翻攝）
龍華科技大學26日舉辦「107年度多軸加工技術交流會」，邀請業界專家分享使用經驗。（甘嘉雯翻攝）

為推廣多軸加工應用技術，龍華科技大學26日舉辦「107年度多軸加工技術交流會」，邀請業界專家分享使用經驗，以及未來智慧製造發展的前景，會場同時也動態展示五軸加工機及車銑複合機的實際應用案例及成果分享，以擴大產學績效及人才培育，創造更優質的產學鏈結與合作關係。

本次技術交流會是由龍華科大在地實踐社會責任計畫辦公室「鏈結北桃新北產業園區提升機械傳產連結5+2創新產業」主辦，機械系五軸精密加工實驗室執行，包括禾桀科技、久順精密、銓泓精密實業、森利達自動工業、台灣奧奔麥科技、良容工業、幾何次元公司、睿志科技、中興電工、新漢電腦等業界人士，以及新北高工、松山工農、三重商工、泰山高中及光啟高中等多位高中職科主任及教師，都與會參加研討。

龍華科大校長葛自祥在開幕致詞指出，智慧製造是當今傳統產業發展趨勢，而機械加工技術已逐漸邁入成熟階段，多軸及複合加工設備，擁有高剛性、高精度、高速化及高生產效率的特點，更受到產業界的高度重視，廣泛應用於航太、生醫、能源、軍事工程及模具等領域的製造加工。

他說，面對現代產業高速化、高生產效率及高精度加工之需求，並因應政府推動「生產力4.0政策」，龍華科大自2014年開始投入大量資源，先後購置多軸加工設備、車銑複合機及CAD/CAM 等專業軟體，同時成立多軸應用技術及產學合作聯盟，專注於人才培養及技術推廣，目前已成為北台灣地區推動多軸加工技術的區域實訓基地，更培育無數龍華學子，成為生產力4.0時代所需求的關鍵技術人才，為產業所用。

校方強調，龍華科大為一所實作型學校，學校堅持「二不二要」，「二不」－不盲目追求國際間大學排名、不以培養諾貝爾獎得主為辦學目標；「二要」－學生畢業後要能廣受企業歡迎，企業願用較高的待遇來聘用學校畢業生、學校要有足夠的科研能量，協助產業解決問題。

(中時)

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