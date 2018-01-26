曾莞婷拍戲片場被本土劇一哥吃豆腐

2018年01月26日 16:44 中時 洪秀瑛

謝承均和曾莞婷拍吻戲。（三立提供）

謝承均和曾莞婷拍吻戲。（三立提供）

謝承均在三立台灣台八點台劇《金家好媳婦》演花花公子，一下對曾莞婷(飾金倩倩)壁咚，讓曾莞婷對他心動，一下又真的喜歡上韓瑜(飾陳芷琳)，看似要破壞韓瑜與黃少祺的戀情，卻又用激將法逼黃少祺告白助攻戀情，終於讓鈞琳CP有情人終成眷屬。

這次曾莞婷與謝承均再度合作，彼此好默契沒話說，兩人是否會配對成功，也讓網友期待，飾演千金大小姐的曾莞婷，雖然表面傲嬌高冷，內心是小女孩，反差萌的一面讓網友覺得討喜可愛。

最新劇情發展中，曾莞婷意識到自己真的對謝承均動心，沒想到謝承均直接對她霸氣吻下去。謝承均表示拍這幾場親吻戲時，因為跟莞婷實在太熟，兩人一直笑場，還有一場本來曾莞婷只要把他壓在床上就好，沒想到莞婷竟然親上去，當下不敢喊停，結果一拍完謝承均說「不是說不用親嗎?結果被工作人員笑說那怎麼不喊停，還吃人家豆腐」。

謝承均演花花公子，第一集就被網友罵，但也有不少網友說「這次的角色很不一樣，喜歡這樣的突破，很有趣」、「這部是仔哥演過最豪放的戲」，更有人說「看仔哥這樣詮釋花花公子，但演起來一點都不老套也不俗氣，詮釋得恰到好處，讓我覺得交個花花公子男朋友也不錯」。

謝承均表示，演了那麼久的戲，第一次演花心大蘿蔔的角色，一開始壓力滿大，因為要如何演得花心又不油條，其實滿有挑戰性，但他也很希望能夠詮釋好這個角色，讓大家覺得討喜又不討厭。

(中時)