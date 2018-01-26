回應論文抄襲風波 管爺臉書發文：「莫須有」

台大新任校長管中閔在臉書發文：「莫須有」，回應這起風波。（李侑珊翻攝）

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旺報

管中閔被綠營立委烏龍爆料，遭指抄襲暨南大學在職專班碩士學生論文，消息自25日傳出迄今，引發外界高度關注，管中閔剛才在臉書發文：「莫須有」，回應這起風波。

在發出「莫須有」三個字以前，管中閔本人則在26日稍早在個人臉書發文，轉貼作家范疇投稿至聯合報的專文「平論管中閔的台大校長風波」，文中點出「以為人的正直性而言，他落在頭10%之內」，即表達對管中閔的肯定，同時也吸引大批臉友按讚支持。

民進黨立委張廖萬堅指控管中閔以及暨南大學管理學院院長陳建良，兩人抄襲暨南大學EMBA班的學生論文，經查證發現根本是烏龍一場，也就是管、陳二人的論文手稿，發表時間在學生論文口試時間之前，並且張廖萬堅更被網友踢爆，自己也抄襲學生論文，被網友吐槽：「人一綠就沒腦子」。

范疇在文中指出，此事具有標誌性的意義，其中牽涉到的各方情緒甚至將影響到台灣未來國格的定位，因而有必要做一持平之論，另也強調：「管先生，我認識，雖無深交，但是我可以負責地說，今天藍綠陣營人士中年齡超過五十歲者，以為人的正直性而言，他落在頭10%之內」。

針對管中閔的台大校長風波，範疇認為可分為幾個層次來探討：事實層次，適法性層次，流程正當性層次，當選人的能力層次。除此四層次，其他的討論都屬於利益、權鬥、立場和情緒的範疇。當下，前四項層次已經越談越清楚，相信再過一周時間就能達到公論。然而，利益、立場、情緒層次的唇槍舌劍，想來難以靜止，甚至成為永恆的鬥爭素材。

(旺報)

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