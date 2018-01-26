「台北機廠」英國貴婦號相陪！視障童喜聽「鼓」動人心聲光饗宴

2018年01月26日 17:03 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

咚咚咚！震撼人心的鼓聲響徹「台北機廠」！優雅的「英國貴婦號」古董火車正坐在前！剎那間，彷彿搭乘火車穿越時光隧道，雷霆再現到風馳雷掣、深山峽谷到清流小溪，伴隨炫目動人的聲光！一場溫馨又充滿力量的的「光鼓動－－燈光音樂實驗演出」在「台北機廠」上演中！

為落實文化平權，文化部今（26日）下午在台北機廠舉辦「光鼓動－－燈光音樂實驗演出」，由曾榮獲葛萊美獎、金曲獎等國際大獎提名的十鼓擊樂團演出，邀請台北市啟明學校及宜蘭縣縣所屬國中小各校視障學生共同參加。

現場除準備點字節目表，提供視障朋友完整的演出資訊，現場貴賓也戴上眼罩讓觀賞者感受工場氛圍融合鼓聲樂曲所帶來的震撼，以實際行動體驗視障朋友感受。文化部政務次長楊子葆表示，國家鐵道博物館園區的目標不只是典藏鐵道文物，更希望串連多元創新能量，提供多面向的體驗管道，落實「文化公民權」。

文化部26日下午在台北機廠舉辦「光鼓動－－燈光音樂實驗演出」，由曾榮獲葛萊美獎、金曲獎等國際大獎提名的十鼓擊樂團演出。

●視障童用心聆聽！「鼓」起勇氣追隨夢想

台北機廠繼去（106）年11月於園區舉辦台灣史上第1次的工業遺址「鐵道博物館音樂會」，開啟各界對未來鐵道博物館園區的創新期待與多元想像後，今（107）年1月底再度辦理4場「光鼓動－－燈光音樂實驗演出」，除今天首場邀請視障團體到場體驗外，還有藝文團體、外賓、台鐵老員工與志工、鐵道迷及文化部臉書粉絲揪團等場次，由十鼓擊樂團以文化表演為媒介，勾勒台北機廠過往使命以及屬於台灣的鐵道記憶。

「光鼓動－－燈光音樂實驗演出」現場除準備點字節目表，提供視障朋友完整的演出資訊。

首場演出特別邀請台北市啟明學校及宜蘭縣縣所屬國中小各校視障學生參與，希望透過這場特別的演出，讓視障師生能深刻體驗並感受音樂藝術對心靈震憾與感動。對於這些視力不好的小朋友而言，「聽力」是他們感受外在世界重要的連結！聽著十鼓擊樂團磅礡震撼的鼓聲、悠揚節拍、清亮笛聲，雀躍的心也蠢蠢欲動，彷彿乘坐在火車上直駛前進、朝向夢想而努力！

「客車工場」各式火車一字排開，鐵道迷不可錯過。（文化部提供）

●台北機場作為「原點」！落實「文化公民權」

文化部次長楊子葆指出，國家鐵道博物館園區的目標不只是典藏鐵道文物，更希望串連多元創新能量，提供多面向的體驗管道，落實「文化公民權」，降低各種年齡或身心障礙者參與文化活動之限制，鼓勵平等參與文化活動。

文化部表示，十鼓擊樂團長期以在地題材與多樣化的民族擊樂元素打造台灣鼓術風格，此次演出將在總長168公尺、挑高20.4公尺的台北機廠組立工場內架設環景舞台，現場同步展出EMU100、代用行李車與JR東日本致贈的583系寢車。演出將由老廠長說書開場，部分曲目更以修復工具演奏，在「鼓聲、敲奏與燈光」巧妙的編排與搭配下，帶領觀眾遙想過往檢修火車時的機械撞擊聲響及火花，將台北機廠壯麗輝煌的故事內化為感官的深度體驗！

台北機廠建造於1930年代，為台灣現存歷史最悠久且規模完整的鐵路車輛修理工廠。

文化部說，台北機廠建造於1930年代，為台灣現存歷史最悠久且規模完整的鐵路車輛修理工廠，在建築歷史、勞工文化、交通發展等方面都深具產業價值及歷史意義。2012年起火車維修等相關作業遷至桃園富岡機廠運作，2015年台北機廠全區指定為國定古蹟，後由行政院核定「台北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫」，修復完成後的台北機廠將成為亞洲最大鐵道博物館。

光鼓動－燈光音樂實驗演出

演出日期｜2018.01.26－01.28 ，共計四場，採邀請制。

演出地點｜台北機廠組立工場(台北市信義區市民大道5段50號)

主辦單位｜文化部

演出主題│

北廠時光，風華再現

演出曲目│

1. 雷霆再現 Reappearance of Thunderbolt

2. 風馳雷掣 Wind Rush and Thunder Streak

3. 天地人 Sky, Earth, Humanity

4. 逐鹿躍動-映明潭 White Deer Running, Sun Moon Lake Shinning

5. 手鼓聯奏-拍手歌 Hand Drums Ensemble– Clap Song

6. 乘風破浪 Riding Winds and Breaking Waves

7. 雷霆交鋒 Thunderbolt

(中時電子報)