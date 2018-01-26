非名校出身就是「社會最底層」 補教文宣惹議

很多父母不讓孩子輸在起跑點，很早就會讓小孩補習。(圖/shutterstock)

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中時電子報
／綜合報導

「萬般皆下品 唯有讀書高」這句話一直根深柢固在華人社會中，因此也有許多父母親在孩子還小的時候，就開始讓孩子瘋狂的學習及補習，因此也衍生出許多特有的補習班文化，這些補習班為了「搶客人」因此也會祭出許多手段，一名家教老師PO出某家補習班的宣傳文宣，上頭竟寫著不是出身名校就是社會最底層，這句話引發眾多網友的撻伐議論。

根據《聯合新聞網》報導，一名家教老師在社群網站上PO出了一張知名補習班的宣傳文宣上頭標榜著「大一到大三必修10科，通通可以補」，更表示自家補習班是培養實力及考上名校研究所的最佳補習班，但最令人傻眼的是最底下的一句話，「沒有名校(頂大)+名校碩士，你就是『社會弱勢者』，社會的最底層」，最後寫下「瘋社團、翹課、超量打工、滑手機、打電動」的大學生都是「沒競爭力者」，整份文宣充滿恐嚇意味及歧視。

這名家教老師表示，對這種將社會階層化，又用學歷幫別人貼標籤的行為感到不以為然，他也批評，大家崇尚「升學主義」，最後導致在台灣高中畢業不讀大學是一件匪夷所思的是，彷彿每個高中生讀三年書的目的就是只有考大學這件事。

許多網友也對此份文宣表示，「可是這個社會大概都是由他所謂的底層撐起來的吧（白眼）」、「所以該間補習班的櫃檯人員都是名校碩士畢業嗎」、「什麼叫做歧視？這就是」。

(中時電子報)

補習班宣傳文宣惹議。(圖/翻攝自臉書)

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