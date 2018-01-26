伊林辣模台上脫到只剩內衣！「爆乳大長腿」現場嗨炸

2018年01月26日 17:18 中時電子報 吳玫穎

王尹平、李明川、伊林總經理陳婉若、購物天后斯容與曾智希。(伊林娛樂)

東森購物與伊林娛樂今(26日)宣佈擴大合作，發表「超模購物戰」等三大合作計畫。(伊林娛樂)

電視購物在台發展19年，為刺激成長動能，伊林娛樂與東森購物今(26日)宣佈擴大合作，發表「超模購物戰」等三大合作計畫，包括2018年將全面委由伊林造型顧問為購物專家打造全新形象造型，在展演陣容上，也將大量啟用伊林模特兒；東森也將持續積極培養購物專家，預計在第二季也將與伊林攜手前進校園，海選出潛力新星並加以培訓。

今日「超模購物戰」記者會由伊林模特兒在現場進行時尚內衣與流行穿搭秀，購物天后斯容展示由伊林娛樂造型顧問李明川打造的新造型，名模王尹平與藝人曾智希出席擔任活動嘉賓，現場模特兒的火辣身材讓現場頓時加溫，氣氛High到最高點！

王尹平露出好身材。(伊林娛樂)

模特兒在購物台走秀非常考驗臨場反應，電視購物Live現場如戰場，因此將此擴大合作定為「超模購物戰」計畫；東森購物總經理陳安祥表示，身為電視購物領導地位，為產業注入新氣象責無旁貸，新年度為強化視覺效果，東森進一步與模特兒產業龍頭伊林娛樂擴大既有合作基礎，打造「最靚購物頻道」將讓觀眾耳目一新。陳安祥進一步表示，電視購物市場年規模達200億元，主要觀看族群為45歲以上女性居多，現今面臨網購快速崛起，東森亟思調整節目呈現模式，模特兒與造型師的妙手為吸睛因素之一，預計與伊林合作，將讓台內頻道更加精采；在製作節目細節方面，也特別請到曾獲金馬金鐘獎雙金肯定的燈光與配樂師擔任顧問；在商品力方面，也致力發展特色商品，例如與韓國現代購物合作引進的熱賣鍋具、自日本直輸的飛驒和牛、與台北喜來登大飯店合作的頂級佛跳牆等，就是要一舉提升節目收視率與品牌好感。

伊林娛樂總經理陳婉若也表示，「超模購物戰」計畫由伊林娛樂、東森購物總經理主導，日前已自百人中遴選出包括名模王孝懷等多位模特兒，將站上東森購物伸展台。此外，名模陳思璇、李維維、殷琦、賴琳恩等伊林藝人與名模也都將有機會躍上東森購物台進行產品推薦。

陳婉若表示，情境營造為電視購物的重要元素，購物台現場如戰場，模特兒除須反應快、靈活度高外，還要具備生活經驗才能真實呈現商品特色，雙方合作行之有年，伊林模特兒專業且敬業，在台內評價非常良好，將持續為東森培訓模特兒。

在造型設計方面，今年將全面由伊林造型師為購物專家操刀，全方位打造明星級髮型、妝容與服裝等整體造型，力求讓節目視覺效果年輕、活潑與專業。此外，近年伊林也積極發展自營品牌商品，例如熱銷百萬件的「名模神美褲」等機能服飾，今年伊林即將推出新品「Quame閨蜜‧瑰蜜」法式香氛保養與生技保健系列保健食品在通路上也將全面與東森合作，未來也將攜手開發特色商品。

伊林名模王尹平與有「小郭雪芙」封號的伊林藝人曾智希也出席擔任「超模購物戰」嘉賓，王尹平率10位脫穎而出的模特兒站上東森購物攝影棚伸展台，也表示東森購物擁有4個電視頻道，在APP上也看得到節目，對模特兒曝光率非常高，而且電視購物展演商品多元，必須隨機應變，是師弟師妹們累積實戰經驗、爭取曝光非常好的演出機會。

「小郭雪芙」曾智希。(伊林娛樂)

出道前曾擔任電視購物模特兒的藝人曾智希也表示，擔任模特兒不只是拿著商品、擺擺美美Pose而已，必須要對商品性質有所瞭解，在現場節目中更要能應付隨時可能發生的突發狀況與導播的各式要求，因此購物頻道的工作其實可是一點都不輕鬆，但絕對是快速成長的渠道，東森與伊林的擴大合作，也包含型錄通路，3月份的東森購物型錄也將由曾智希擔任封面人物。

為積極培養購物專家後起之秀，第二季起東森購物、伊林與ETtoday新聞雲將前進校園，進行人才選拔，入選者不只將有機會成為購物專家，更有成為ETtoday新聞雲節目主持人與新聞主播；陳安祥表示，購物專家為節目靈魂，具有意見領袖、帶起銷售規模的導購功能，還須具備抗壓力高、反應快與快速吸收資訊等專業力，培養人才不易，因此東森將與伊林攜手前進校園尋找購物專家儲備人選，給予全方位的培訓，像是台柱斯容，當年就是参加東森購物開台試鏡購物專家，一路過關斬將，成為今天的購物天后，歡迎即將步出校園的學子密切注意消息，参與活動。

(中時電子報)