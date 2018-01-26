「AV頂級男神」多會賺？買這東西直接付現嚇死人！

清水健雖然有奇怪性癖，然卻是金字塔頂端的AV男優，有錢到買名車直接拿現金結帳，驚呆眾人。(翻攝自清水健推特)

友善列印
中時電子報

日本情色影視界規模廣大，但也不是人人都有錢賺，其中又因生態的關係，AV女優與男優人口數有著顯著落差，理所當然帶有「女重男輕」的現象，但有一人例外，那就是以強健體魄與過人精力著稱的「AV男神」清水健，會賺錢的程度讓人氣女優都嘖嘖稱奇，爆料他買名車可是帶著現金去結帳的。

「AV達人」一劍浣春秋昨天在「PLAY NO.1」網站po文，表示在跟AV女優若月瑪麗亞(若月まりあ)聊天時，隨口提到有顏又有身材還「很能幹」的頂級男優清水健，是否能挑起她的「性致」？但不管是若月還是其經紀人都給了否定的答案，直呼清水健不是她的菜，經紀人更補充暗黑男神「真的是個怪人！」，爆料證實了外界流言，透露他真的很愛吃女性的排泄物，「他會喝尿、更喜歡吃大便」，親眼見證過他吃得太多，結果整張臉腫起來，非常嚇人。

雖然清水健有驚人怪癖，然他在工作上的表現仍是可圈可點，可以說是現役AV男優中的第一把交椅，在一片「男優片酬偏低」的情況下，他的收入甚至比許多人氣暗黑女神還多，經紀人還半開玩笑遊說若月瑪麗亞，直呼嫁給清水健也不錯，未來肯定能過好日子，因為他有錢到超乎想像，到底多會賺？經紀人透露這位頂級AV男優，出了名的喜愛蒐藏名車，有次買奧迪跑車，清水健可是直接帶著現金去買的，讓現場眾人都大吃一驚，但其實這也是有苦衷的，若月的經紀人表示，畢竟AV男優這個職業關係，他們無法申辦信用卡，「不用現金買車也不行」。

(中時電子報)

伊林辣模台上脫到只剩內衣！「爆… 吉高由里子戲路大轉 《百合心》…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。