「AV頂級男神」多會賺？買這東西直接付現嚇死人！

2018年01月26日 17:16 中時電子報 吳品瑤

日本情色影視界規模廣大，但也不是人人都有錢賺，其中又因生態的關係，AV女優與男優人口數有著顯著落差，理所當然帶有「女重男輕」的現象，但有一人例外，那就是以強健體魄與過人精力著稱的「AV男神」清水健，會賺錢的程度讓人氣女優都嘖嘖稱奇，爆料他買名車可是帶著現金去結帳的。

「AV達人」一劍浣春秋昨天在「PLAY NO.1」網站po文，表示在跟AV女優若月瑪麗亞(若月まりあ)聊天時，隨口提到有顏又有身材還「很能幹」的頂級男優清水健，是否能挑起她的「性致」？但不管是若月還是其經紀人都給了否定的答案，直呼清水健不是她的菜，經紀人更補充暗黑男神「真的是個怪人！」，爆料證實了外界流言，透露他真的很愛吃女性的排泄物，「他會喝尿、更喜歡吃大便」，親眼見證過他吃得太多，結果整張臉腫起來，非常嚇人。

雖然清水健有驚人怪癖，然他在工作上的表現仍是可圈可點，可以說是現役AV男優中的第一把交椅，在一片「男優片酬偏低」的情況下，他的收入甚至比許多人氣暗黑女神還多，經紀人還半開玩笑遊說若月瑪麗亞，直呼嫁給清水健也不錯，未來肯定能過好日子，因為他有錢到超乎想像，到底多會賺？經紀人透露這位頂級AV男優，出了名的喜愛蒐藏名車，有次買奧迪跑車，清水健可是直接帶著現金去買的，讓現場眾人都大吃一驚，但其實這也是有苦衷的，若月的經紀人表示，畢竟AV男優這個職業關係，他們無法申辦信用卡，「不用現金買車也不行」。

(中時電子報)