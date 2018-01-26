正修教職員全國網賽放光芒男甲、壯年、女子5度3冠王

2018年01月26日 18:15 中時 林雅惠

網球風氣盛行的正修科技大學堪稱「中華民國大專校院107年度教職員工網球錦標賽」大贏家!從全國52所大專校院74支參賽隊伍脫穎而出，包辦男子、女子及壯年組三冠王，寫下正修網球史繼81年、103年、105年、106年、107年第五度蟬聯三冠王傲人記錄。

由教育部主辦的「中華民國大專校院107年度教職員工網球錦標賽」在嘉義舉行，全台各大專院校教職員網球好手無不摩拳擦掌大顯身手，正修科大本次報名參加男子甲組、壯年組及女子組，由謝謨郁、吳連堂、 洪勝文、陳泰良、翁啟紘、黃軍晟、邱明志、蔡榮一、張智翔、黃昫鈞、游睿彬、林子超組成的男甲組一舉完成9連霸；由李淑惠、李健美、林美娟、蕭淑芬、龔美珍、洪瑤儀、林郁婷、駱巧凡組成女子組4度封后，另莊文典、唐國峰、林川景、莊濱鴻等人在壯年組完成5度稱王。

比賽過程強度最高的是男甲組，正修實力強勁，預賽一路過關斬將，首戰就以4比1擊敗去年乙組冠軍東海大學，再以4比1力克去年甲組殿軍台北教育大學，以分組冠軍姿態進入決賽，半準決賽再以3比0戰勝去年甲組季軍逢甲大學，取得冠軍門票，校長龔瑞璋並於冠亞軍決賽親自到場督軍，隊員氣勢如虹，對戰實力堅強去年甲組亞軍政治大學完封對手，締造傲人9連霸記錄。

不讓男老師專美於前，前年寫下女子組4連后的正修科大教職員女網隊員，展現超強實力，比賽呈現一面倒局勢，未輸任何一點完封對手。

壯年組在分組預賽時，輕取聯合大學與馬偕專校，以分組冠軍進入8強，半準決賽扳倒地主隊中正大學，準決賽再以2比0力克僑光科大，冠軍賽更技壓中興大學以2比0勝出，拿下5連霸。

主任秘書吳連堂、人事處長紀世訓、前生活創意學院蔡崇濱院長、休運系教授兼高雄市體育會理事長朱文慶均全程到場加油，喜好網球運動保有好體力的校長龔瑞璋儘管公務繁忙，仍趕在三組決賽到場坐鎮，在在顯示正修對網球運動的支持與重視。

紀世訓並表示，參加比賽的教職員賽前多利用教學及行政業務繁忙之餘練習，在學校大力支持下，才能有如此好成績。

(中時)