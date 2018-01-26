本鄉奏多與千葉雄大都是 為什麼宮城縣多帥哥？

千葉雄大是日本近年來非常收到矚目的新星，以不老童顏與迷人的笑容著稱。（圖片取自於 千葉雄大粉絲專頁）

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本鄉奏多童星出道，以憂鬱的氣質風靡不少少女。（圖片取自於 本鄉奏多粉絲專頁）

在日本，人們若談論到美女，經常提到的説法之一是日本三大美女產地，這三個地方包含九州的博多、關西地方的京都，以及靠日本海的秋田縣，這3個地區在日本之內作為美女眾多的地方而廣為人知。但若說到帥哥呢？一般人經常提到的「九州男兒」以富有男子氣概聞名，但說若到富有品味又氣質出眾的美男子，則是首推「宮城男子」。

宮城縣位於日本東北，瀕臨太平洋，最大的城市仙台有著美味的牛舌料理。根據日本節目《秘密のケンミンSHOW》實際走訪，發現仙台街頭真的出沒不少帥哥，且士農工商各種職業都有。

那為什麼宮城縣帥哥這麼多呢？根據該節目的調查，其實在日文裡有「伊達男」一詞來形容宮城縣的男子，這詞可以有兩種解釋。第一種是現代人普遍認同的說法，形容打扮時尚或外表出眾的男性。第二種是與歷史有關的說法，在日本戰國時期，伊達政宗幫助德川家康消滅了豐臣家，獲得「伊達者」的美名，所以「伊達男」又可解作勇猛的男性。

東北學院大學的政岡伸洋教授也指出，由江戶時代開始，仙台藩（宮城地區）就比較富裕，所以縣民的性格比較穩重，而且比較有品位，懂得打扮。這樣的習慣流傳至今，也造就宮城縣的男子特別有魅力。

在日本演藝圈，最知名的宮城男子包含溜冰界王子羽生結弦、二次元帥哥本鄉奏多、新世代男神千葉雄大等，的確都是膚質白淨、五官精緻的超帥氣型男。

(中時)

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