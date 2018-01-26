「好後悔!」越移工組長砍同事1死1傷 判刑16年

越南籍裴姓男子與同事爭吵讓1死1傷，遭法官依殺人等罪判刑16年。（林和生翻攝）

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中時

屏東縣枋寮鄉一處金屬鑄造公司2名越籍兄弟檔，疑似不滿同鄉一位資深組長長期工作分配不均，2017年6月在工廠內起了爭執，裴姓組長隨即拿出水果刀朝2人揮砍，造成兄弟倆一死一重傷，審理案件的屏東地院26日進行一審宣判，裴男遭判刑16年，全案可上訴。

警方調查發現，來台工作9年的32歲越南籍裴姓男子，因工作態度認真被升上組長職務，負責場內員工工作編排，1年前才經由胞兄介紹來此工作的22歲越南籍阮姓男子，事發當日傍晚下班後走到裴男面前，口氣不悅的質疑他工作編排勞逸不均，雙方起了第一波爭執。

裴男認為對方以下犯上、心有不甘，於是返回宿舍拿取水果刀下樓想要理論，阮男30歲胞兄見狀擔心弟弟安危，基於保護心態立即尾隨至守衛室，未料3人一碰頭話都還沒說隨即大打出手。

在氣頭上的裴男先持刀刺傷阮兄背部2刀、腰1刀，阮弟見狀逃到室外，隨手拿起地上木條準備反擊，沒想到被對方一手奪下，也因此倉皇跌倒，凶嫌隨即上前補了一刀，直接命中心臟，讓他當場倒地不起且鮮血從傷口不斷流出。

公司負責人聞訊趕到現場立即通知救護車並報警，阮弟到院前就沒有生命跡象，警方相驗時凶刀還插在身上，阮兄經搶救後所幸沒有生命危險；裴男自知釀禍，犯案後就回到宿舍床上呆坐，回到案發現場模擬不斷搖頭，直呼真的很後悔。

屏東地院承審法官審酌後依殺人未遂罪判處裴男6年、殺人罪13年，合併執行有期徒刑16年。

(中時)

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