航空城總經理兒撞死人 肇逃還吃抗憂鬱藥

2018年01月26日 17:49 中時 李文正

北市就讀於大學三年級許姓男子，去年11月底，酒後駕車高速追撞停等紅綠燈的機車，造成1死1傷。撞後竟畏罪逃逸，被路旁民眾攔下，死者家屬至今無法原諒，請求法院給予最嚴厲懲罰，不要解除羈押，士林地檢署依肇事逃逸、酒後駕車致人於死罪起訴。

檢方調查，許男11月29日凌晨在延平北路喝酒，酒後駕車要返回住處，1點59分行經士林區中正路、文林路交叉口，以時速70到80公里，撞擊林男、蔡女共乘的機車，後座蔡女當場頭破血流，一旁路人見狀，有7、8輛機車追上前，在前一個紅綠燈攔下許男所駕駛的轎車，許看到有人拍打引擎蓋，他才說「好，我靠邊。」

目擊民眾告訴檢察官，許因為路人高聲怒斥，他才願意拔下汽車鑰匙，等候警察到場，但此時，死者已經大量出血，早已沒有生命跡象。目擊者說，許的汽車因為壓到東西，車身側傾，如果要負責，不會開340公尺才停車，撞擊後，路人還聽到引擎聲很重，顯示許嘗試催油門逃逸。

檢方驗尿後發現，許男除了飲酒外，尿液竟含有抗憂鬱藥物。

許男的父親是桃園航空城公司總經理，案發後表示，兒子已經成年，應該為自己的行為負責，會協助賠償死者家屬，但許至今仍未取得傷者、死者家屬諒解，受重傷的林男告訴檢察官，就算檢察官起訴後，移審到法院，也不應具保解除羈押，蔡女的母親則希望法官能以最嚴厲的刑度懲罰肇事者。

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(中時)