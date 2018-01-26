過年送禮怕沒面子？ 2018最夯伴手禮看這裡

2018年01月26日 17:55 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

農曆春節腳步越來越近，中國人的傳統習俗中，總會在重要節慶中送禮給親朋好友，到底該怎麼送，既可以送的得體，又送到對方的心坎裡呢？就讓2018最夯伴手禮讓你送的大方又有面子。

一、 快車肉乾

全台知名的快車肉乾，堅持每日手工現烤，厚度、熟度、色澤同時兼顧，且火候拿捏更是獨門技術，在今年2018年春節特別推出「明星熱銷肉乾5入組」的年節禮盒，讓你一次就能品嘗到杏仁香脆肉紙的香脆口感，元氣肉條的內Q多汁，特厚豬肉乾的鮮甜肉汁，蜜汁豬肉乾的甘甜有嚼勁，月見炙燒豬肉乾的超JUICY的鮮甜肉汁。

日幣百萬造型的「那多利味付魚燒」，讓你送的大方又得體。（圖片／宜蘭食品）

二、 宜蘭食品

今年宜蘭食品特別推出超氣派「那多利味付魚燒」、「PARUTE歐風手匠綜合禮盒」、「迎旺納福 綜合米果餅乾禮盒」三種全新禮盒，「多納利味付魚燒」造型吸睛，是宜蘭食品與日本名取株式会社合作製造，魚肉含量高達60%，以慢火烘焙鮮味更加倍，口感更是先甜有嚼勁，外包裝更是延伸日幣設計，百萬鈔票造型更是能讓你在新年有個好兆頭；另外「PARUTE歐風手匠綜合禮盒」 包含三種口味的西式點心，有著香濃咖啡味的炭燒咖啡煎捲，嚴選頂級可可原料的可可煎捲及內餡豐富飽滿濃郁的可可蛋糕；最後的「迎旺納福 綜合米果餅乾禮盒」則是精選一甲子的經典美味，有六種口味的米粿、黑豆米果、台灣鹽選紫米青海鹽、可口椒鹽雪餅、厚燒海苔、旺旺仙報、雪里菓，讓你吃旺旺，狗年旺旺一整年。

宜蘭食品推出超彭湃禮盒，讓你旺旺一整年。(圖/宜蘭食品)

三、 桂格養氣人蔘

每年都會榮登送禮第一名的桂格養氣人蔘，是榮獲「國家健康食品護肝認證的人蔘滋補液」，不僅送禮自用兩相宜，幫你的親朋友在新的年就養好肝、過好年，購買90入的送禮組，還會贈送可愛的Hello Kitty 22吋行李箱。

(中時電子報)