《中時晚間快報》萇記泰安賣過期蛋 食藥署：不可能只罰6萬

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◎萇記泰安賣過期蛋　食藥署：不可能只罰6萬

全台第二大蛋商萇記泰安驚傳將破蛋、甚至已發霉長蟲的蛋，混入蛋液後賣給乖乖，進而製成蛋捲、孔雀捲心餅等產品，甚至將即期、逾期的蛋品回收，混入新鮮蛋品一同出售。衛福部食藥署指，該公司負責人已於昨日坦承違規行為，出包的液蛋區已遭停業；雖然依法可開罰6萬~2億元，但衛福部食藥署強調，不可能只罰6萬元。

◎賴清德對陳亭妃有意見？葉宜津：可以這麼說

綠營台南市長初選繼續殺見骨。參加民進黨台南市長黨內初選的葉宜津，今天接受電台專訪時，被問到賴清德是否本來屬意支持她，但因民調不如黃偉哲，且賴清德又不喜歡陳亭妃，所以才轉支持第二選擇黃偉哲？葉宜津表示「有可能」，因為她雖然認為賴清德是中立的，但上次議長選舉，讓賴清德很生氣。

◎川普透露有意重返TPP

美國總統川普25日在瑞士出席第48屆世界經濟論壇（WEF），接受美國電視台CNBC的採訪時，表明了考慮重返跨太平洋夥伴協定(TPP)的意願。川普說:「如果和以前締結的協定相比，是相當好的內容的話，就加入TPP」，透露出有重新談判的可能性。川普在當選美國總統後便宣布退出TPP，如今就職兩年，有可能重新評估現行的通商政策。

◎女神深V獻上〈如初之光〉 莫文蔚：台灣是我的福地

莫文蔚（Karen）日前推出全新單曲〈如初之光〉散發滿滿的正能量，MV於23日播出後2天破50萬點擊，莫文蔚在最後一幕換上Ralph Lauren紅色緞面深Ｖ禮服，粉絲驚呼根本是女神雅典娜愈戰愈勇，而她則強調台灣是她音樂事業發展的起點，因此昨（25日）特地抵台，撥出一整天的時間藉由直播即時和粉絲互動，感性地說：「台灣是我的福地！」

(中時電子報)

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