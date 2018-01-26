7年級生返鄉務農 榮獲朱立倫表揚

2018年01月26日 18:06 中時 葉書宏

107年新北市農民節慶祝大會26日登場，市長朱立倫表揚48位農業產銷優良農民及有功人員。（葉書宏攝）

107年新北市農民節慶祝大會26日登場，市長朱立倫表揚48位農業產銷優良農民及有功人員。（葉書宏攝）

7年級生陳韋宇（左）、李宥陞（右）榮獲市長朱立倫表揚。（葉書宏攝）

7年級生陳韋宇海外留學歸國後，不顧父母反對，挽起袖子返回淡水故鄉務農，經營有機農業，另一名7年級生李宥陞同樣返回三峽老家製茶，二人深耕故鄉，在農業上默默付出，今（26日）榮獲市長朱立倫表揚，成為農業產銷優良農民及有功人員。

每年立春傳統農民節，新北市農會都會舉辦盛大活動，由市長朱立倫親自出席感謝農友辛勞及貢獻，今年共表揚全市48位農業產銷優良農民及有功人員。

陳韋宇表示，本身學習電子相關科系，曾前往歐洲、英國牛津大學深造，返國後想從事有機農業，一度受到父母反對，但他始終認為對於祖先留下的土地有一份責任感，栽種歐洲的生菜、香料等有機作物，獲得國內不少知名餐廳愛戴。

「時間到了，就該回家！」李宥陞說，畢業後從事送貨工作，得知三峽老家的茶葉獲得企業青睞，他主動向父母告知要返回老家學習製茶，成為第四代傳人，由於父母不太使用電腦，回家反而幫助家中的製茶更能符合企業要求。

朱立倫致詞時表示，為維護從事勞力密集工作農民的健康，市府持續推動全市50歲以上農民長者每兩年一次的免費健康檢查，希望讓年長農友都能健康、快樂「活百二、呷百二」。

朱立倫表示，新北市農會在林溪水理事長的經營及帶領下，提供農民最優質的服務，是全台最棒的農會。他強調，自己也是農會家庭出身，相當支持農會發展，農會是屬於全體農民共同的資產，政府應尊重農會自身經營權。

市府為鼓勵青農返鄉積極推動許多相關政策，支持有志青年投入農業行列，近年來新北青農人數已由原本的90幾位增加到200多位，其中不乏獲全國大獎肯定的優秀青農。

農業局表示，鶯歌區陳淵慶務農超過60年，用心推動有機農業，深坑區筍農黃金城榮獲「106年台灣北部地區綠竹筍品質比賽」冠軍，他們對於農業的用心同樣獲得肯定，亦表揚農糧產業生產、 水利建設、農事、四健、家政等農業有功人員，肯定農友、農會的用心付出。

農業局指出，新北市致力於有機農業推廣，推動農產品整合行銷，建立「新北好茶」、「新北健康三寶」等品牌，並為農友開闢11個「小農鮮鋪」據點及11處「農夫市集」，將持續為農友開創穩定且受民眾歡迎的銷售管道，為新北優質農特產品創造更好的收益。

(中時)