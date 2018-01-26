單親媽媽轉業禮儀師 體會不同人生

2018.01.26 高雄市 ▲高雄市26日舉行績優殯葬業者表揚，達善禮儀社禮儀師張念慈（右）代表公司接受民政局長張乃千（左）頒獎。（ 呂素麗攝）

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2018.01.26 高雄市 ▲高雄市民政局長張乃千（左四）26日頒獎表揚績優殯葬業者。（呂素麗攝）

從事殯葬業13年的單親媽媽張念慈，當初為了能把女兒帶在身邊，從客運業轉任上班彈性的禮儀師，她說，走入殯葬業讓她看到殯葬文化的轉變，也體會不同的人生。

49歲張念慈是高雄市達善禮儀社禮儀師，擁有全國禮儀師證照，她說，原本在1家大型客運公司擔任車服組長，2005年因協助處理1名往生車服員的後事，首次接觸殯葬業，參加職訓，再到華梵大學推廣教育中心修相關學分而投入殯葬業。

她離婚時，女兒才5歲，她說，女兒從念國中就跟在她身邊學習，公司承攬「十元阿嬤」後事，女兒也協助為阿嬤整容，因從小接觸，讓女兒體會生命稍縱即逝的無常，雖未繼承衣缽，仍選擇念護理，現在在醫院擔任護理師。

張念慈對往生者的服務是一條龍包辦，從亡者的更衣、整容、尊體安頓到家屬的心靈安撫，再到告別式的禮儀師；13年來也看盡殯葬文化的變遷。

張念慈舉亡者的牙齒為例，她說，以前撿骨時要把亡者的牙齒拔掉，否則會「吃子孫」，入殮時也不會為亡者裝上假牙，但現在時代不同了，會把假牙裝上去，讓亡者呈現生前的樣貌。

至於喪禮周邊產品，也有變化，她說，由老一輩竹子編的紙紮屋，到現在紙紮房舍有電梯、車庫、庭院、保全及現代化家電用品等，心態不同了。

高雄市民政局長張乃千26日在殯葬管理處表揚14家績優殯葬業者，包括優等11家：萬安生命、道恩禮儀社、傳家生命、國寶服務、聖恩禮儀、達善禮儀社2家、孝欣葬儀社、天興實業（觀音山金寶塔）、吉園2家（私立大吉座納骨塔及吉園殯儀館）；另有甲等3家：吉發企業社（私立吉發公墓）、金鴻山金寶塔、大安金企業（麒麟寶塔、金龍寶塔）；張念慈也代表公司領獎。

(中時)

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