魔菇部落幸福滿點 彰縣觀光工廠聯合義賣助獨老

位在彰化縣埔心鄉的魔菇部落，以高科技環控廠房栽培生產有機菇類，並有DIY活動與養生健康美食，是寒暑假彰化縣內適合親子同遊的熱門景點之一。（謝瓊雲攝）

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園區內一片落羽松已經快速轉紅，景致美麗。（謝瓊雲翻攝）

位在彰化縣埔心鄉的魔菇部落休閒農場，將結合彰化縣保護少年協進會與彰化縣旅遊產業協會理的20家觀光工廠業者，舉行公益義賣音樂會活動，義賣商品所得全數捐贈華山埔心天使站，讓獨居老人在歲末年終時感受社會各界溫暖、安心過好年。

首度舉行的愛心公益義賣音樂會將在28日、周日登場，包含緞帶王、優格餅乾工廠、樂活觀光襪廠、手套博物館、二林戀戀酒莊和華新口罩工廠等20家業者都將拿出10組自家招牌商品禮盒，進行義賣。

魔菇部落總經理方世文表示，團結力量大，彰化縣旅遊產業協會成員在歲末年終揪團齊心做公益，為了幫助獨居老人過好年，所有義賣禮盒商品都從售價5折起開放遊客競標，義賣收入全數轉捐華山基金會埔心天使站，盼能拋磚引玉，讓社會上更多人一起關心弱勢。

館長葉雅芳表示，28日當天魔菇部落入園全部免費，並有由魔菇贊助經費的埔心國小、梧鳳國小陶笛隊，及埔心國中管樂隊在園區內演出，讓大家響應做公益的同時，也能享受音樂盛宴。

葉雅芳說，大草原區則有「HAPPY姐姐玩泡泡公益趴」，憑當天消費發票前一百名就能參加，在草地上追逐泡泡，園區內並有超大跳跳床、和繪本說故事活動，非常適合親子同樂，來場公益輕旅行。

(中時)

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