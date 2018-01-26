揚門羽毛公司贈家扶兒暖烘烘羽絨被 寒冬中助好眠

彰化縣議員許書維代表揚門公司董事長張志成贈送羽絨被給田中區家扶兒童。（謝瓊雲攝）

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彰化田中區家扶兒童，第一次收到一大床軟綿綿又暖呼呼的蓬鬆羽絨被，每個人都難掩興奮，笑得好開心。（謝瓊雲攝）
1.具街頭藝人證照的小樺（左一）與其他人一同吹奏陶笛，感謝捐贈人。（謝瓊雲攝）

天氣冷颼颼、家扶兒身心暖烘烘。彰化家扶中心田中區扶幼委員張志成，26日透過縣議員許書維，捐贈50件羽絨被給家扶兒童，希望他們能在寒冬中天天都能「穿乎暖、蓋乎燒」，在溫暖被窩中睡個好覺。

元旦以來寒流一波接一波，近日甚至有青壯年男子天冷引發心血管疾病險些猝死的案例，日前張志成看到報紙報導天冷全台有200多人疑因不敵低溫猝死，立刻想到受扶助的經濟弱勢家庭兒童。

張志成與許書維26日上午趕在下一波寒流來襲前，將軟綿蓬鬆的50床被子送到家扶田中服務處；就讀高雄普門中學、去年取得高雄市街頭藝人證照的小樺，也許家扶陶笛班學生一同吹奏演出，盛大迎賓感謝張叔叔的愛心。

小學二年級、領有智能障礙手冊的小豪，父親已64歲、母親又患憂鬱症，父母皆無力就業，經濟陷入困境；上周寒流來襲，一家人因無力買保暖的新棉被，每晚睡前就必須要穿上4、5件衣物外套，褲子也得穿2層才夠暖。社工訪視時知悉，帶他前來領取新羽絨被，讓他樂得直說，晚上要高興到睡不著了！

社工許志豪表示，張志成在社頭鄉經營揚門羽毛公司多年，從10年前就已開始在冬季時贈送自家生產的羽絨外套、羽絨被給家扶兒童禦寒、保暖，令人備感溫馨。

(中時)

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