揚門羽毛公司贈家扶兒暖烘烘羽絨被 寒冬中助好眠

2018年01月26日 18:18 中時 謝瓊雲

彰化田中區家扶兒童，第一次收到一大床軟綿綿又暖呼呼的蓬鬆羽絨被，每個人都難掩興奮，笑得好開心。（謝瓊雲攝）

1.具街頭藝人證照的小樺（左一）與其他人一同吹奏陶笛，感謝捐贈人。（謝瓊雲攝）

天氣冷颼颼、家扶兒身心暖烘烘。彰化家扶中心田中區扶幼委員張志成，26日透過縣議員許書維，捐贈50件羽絨被給家扶兒童，希望他們能在寒冬中天天都能「穿乎暖、蓋乎燒」，在溫暖被窩中睡個好覺。

元旦以來寒流一波接一波，近日甚至有青壯年男子天冷引發心血管疾病險些猝死的案例，日前張志成看到報紙報導天冷全台有200多人疑因不敵低溫猝死，立刻想到受扶助的經濟弱勢家庭兒童。

張志成與許書維26日上午趕在下一波寒流來襲前，將軟綿蓬鬆的50床被子送到家扶田中服務處；就讀高雄普門中學、去年取得高雄市街頭藝人證照的小樺，也許家扶陶笛班學生一同吹奏演出，盛大迎賓感謝張叔叔的愛心。

小學二年級、領有智能障礙手冊的小豪，父親已64歲、母親又患憂鬱症，父母皆無力就業，經濟陷入困境；上周寒流來襲，一家人因無力買保暖的新棉被，每晚睡前就必須要穿上4、5件衣物外套，褲子也得穿2層才夠暖。社工訪視時知悉，帶他前來領取新羽絨被，讓他樂得直說，晚上要高興到睡不著了！

社工許志豪表示，張志成在社頭鄉經營揚門羽毛公司多年，從10年前就已開始在冬季時贈送自家生產的羽絨外套、羽絨被給家扶兒童禦寒、保暖，令人備感溫馨。

(中時)