影》滑跳起飛戰術可行性 專家指出問題癥結

F-35B戰機滑跳起飛測試。(圖/Lockheed Martin)

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中時電子報

軍事評論員梅復興先生，4日在其臉書鈞事評論專頁發文探討空軍研究陸基滑跳起飛可行性，他列出具體數據佐證支持空軍研發滑跳起飛戰術。然而，有軍事觀察家認為，此項數據無法有效佐證滑跳起飛戰術確實可行。

英國F-35B測試外掛武裝構型滑跳起飛

梅復興指出，「相對廉價的作為若能讓敵人須消耗更多資源 (經費，時間，兵力，出擊次數，額外配套等) 方可達成相同軍事政治目的，便已獲致成效！滑跳板戰術就是此邏輯下的產物」。

他說明，「F-35B在3千磅武器籌載、450海浬作戰半徑油料構型時需至少180公尺跑道才能升空。 F-16A在4千磅籌載構型時，最短起飛距離535公尺，降落距離810公尺；幻象兩千最短起飛距離503公尺，降落距離610公尺。亦即，須維持800餘公尺跑道堪用，戰機才能起降」。

他以「美軍90年代曾做過的研究顯示，F-16戰機使用仰角9度滑跳板、在28,000磅以上的起飛重量（起落架負荷極限九成以內）時，起跑距離(ground roll)可縮短逾五成。美軍雖因無迫切需求並未深入實驗，但其分析數據當可供我參考」。

本報先前訪問軍事觀察家指出，滑跳起飛戰術的目的，是為了敵軍猝然攻擊癱瘓損毀機場時，來突破限制順遂我方反制行動。反制意指戰機掛載精準彈藥、副油箱打擊共軍設施，稱為攻勢制空（Offensive Counter-Air, OCA）。在兩具副油箱與精準彈藥的組合，起飛重量至少32,000磅（14,514公斤）。28,000磅（12,700公斤）為掛載中程空對空飛彈、短程空對空飛彈各兩枚、一具副油箱的構型，可執行守勢制空（Dffensive Counter-Air, DCA）任務而無法遂行攻勢制空（OCA）任務。

空軍向美軍購AGM-88B高速反輻射飛彈（HARM）、AGM-154C遠距遙攻精準彈藥（JSOW）、採購KMU-572B/B導引翼翅組合套件將現有Mk 82通用炸彈升級為GBU-38聯合直攻彈藥(JDAM)，以及中科院研發萬劍機場聯合遙攻武器，目的均為遂行攻勢制空作戰（OCA）。

此外，陸基滑跳起飛有一項關鍵問題是，若起飛時飛機發生故障，必須放棄起飛，該如何處置？每架飛機的最小起飛間隔時間如何制定？倘若有一架戰機發生故障因而造成滑跳平臺無法使用，後續任務如何遂行？這些都是美軍「DOTMLPF」（準則、組織、訓練、裝備、指揮培養、人事、設施）完成研究、制定準則後，才會接續研究飛機適用的武裝構型。

軍事觀察家指出，空軍雖有採購玻璃纖維搶修包，但各聯隊現有的跑道搶修人員編制根本無法應付中共的彈道飛彈飽和攻擊，因此檢討跑道搶修單位的編制予以擴充、提升搶修工程機具的自動化程度、檢討搶修包相關零附件與級配料的配賦量、檢討未爆彈處理能量與編制，這些都比研發陸基滑跳起飛戰術，更能直接有效提升國軍戰時生存性。倘若新式裝備彈藥不斷耗費國防預算採購，戰時卻因跑道搶修人力不足、未爆彈處理人力不足、跑道搶修包與級配存量不足而無法升空作戰，豈非本末倒置？

(中時電子報)

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