工程師返鄉務農 種薑黃巧創商機

2018年01月26日 18:46 中時 張妍溱

沒有農藥、沒有重金屬殘留，純天然土壤所栽種出來的薑黃植株足足有一個人高。（張妍溱翻攝）

台中市從事高科技產業的2位堂兄弟45歲張佑任與38歲張鉅岳因為「愛」回家鄉務農，想起小時候總愛喝著阿嬤熬煮濃濃香味薑茶，又聽說中研院研究薑黃有望成為高齡者延緩阿茲海默症發病的健康食品，2人當起農夫「憨」種薑黃，擁有一大片薑園並自創「薑會幸福」工作室賣的是雙薑系列，為阿嬤「找回」記憶。

張佑任表示，他與堂弟商量決定放棄高科技高薪，從零出發開始研究種植薑黃。初期非常難熬且一直碰壁，因為對於農業知識全無如同門外漢，連最基本的肥料都摸不著頭緒，後來到中興大學的農民講堂上學習「微生物技術」逐漸入門並在農場實習，初步有了對薑黃栽種基本知識。

張佑任強調，搭上環保及永續大自然是世界潮流議題，以科技產業「種」薑黃是一大突破，開發「有機袋耕種植」專利，無土地所帶來農藥、重金屬殘留問題，薑黃素也高，且不受限於「種薑之地必休耕至少7年」等問題，達到環境生態平衡以及對大自然無汙染益處。

面對食安問題且加工品繁多，抱持給家人最好的心態，沒有農藥、沒有重金屬殘留，純天然土壤所栽種出來的薑黃植株足足有一個人高、果實肥美，還將自家農場的薑黃以及薑送ＴＯＰＡ有機認證通過，製作研磨而成的有機薑黃粉、有機薑粉皆通過ＳＧＳ檢驗認證，強調無添加合成物。

(中時)