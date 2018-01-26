華山募款送暖 獨居爺揮毫寫下「有你真好」

高齡83歲的葉爺爺揮毫寫下「有你真好」他臉上燦爛的笑容，在這寒冷的天裡注入一股暖流。（李佳玲攝）

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華山基金會26日舉辦「百人揮毫迎旺年」寫春聯活動，邀請各界長官與弱勢長輩一同寫下新年的祝福。（李佳玲攝）
苗栗群星扶輪社，除了身體力行擔任義工外，更捐出30萬元好讓弱勢長輩過好年。（李佳玲翻攝）

歲末年終之際仍有不少人連圍爐的年菜都沒著落，華山基金會苗栗站與群星扶輪社及多家愛心企業，26日發起「愛老人，愛團圓」公益活動，為獨居老人募集愛心年菜與服務經費。現場還有獨居爺爺揮毫寫下「有你真好」，感謝各界的愛心募款。

華山基金會提供失能、失智、失依弱勢長輩到宅訪視、陪同就醫等關懷服務。目前在苗栗地區設置17個服務據點，服務約891位弱勢長輩。目前仍缺乏愛心年菜與服務經費，全台認助尚不到4成，期盼各界伸出援手，從捐贈1份年菜開始，讓弱勢長輩感受家庭的溫暖。

華山愛心天使站服務個案，目前獨居在苗栗三義鄉83歲的葉爺爺，小時候因戰亂小學沒讀完，也沒能讀初中。葉爺爺平日就很喜歡唱歌和寫字，全都是靠自己模仿練習。爺爺也會利用日曆紙背面練習寫書法，今日就寫下大大的「有你真好」，臉上露出燦爛的笑容，直說看見大家聚在一起真開心。

群星扶輪社創社社長張金鳳，曾在20年前出了場意外，因認同華山在地服務弱勢長輩的理念，除了身體力行擔任到宅義工外，更號召親朋好友踴躍認助，年菜一份新台幣600元，每月1250元支持長輩服務經費，讓愛能薪火相傳。愛心專線：037-373627

(中時)

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