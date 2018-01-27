偷看老婆Line小王「想念可愛蛋蛋」…崩潰綠光罩頂

2018年01月27日 00:01 中時電子報 張國欽

一名人夫日前偷看老婆的Line，抓包她與其他男子一連串的鹹吃濕對話，妻子甚至在看完小王的旅遊照後，露骨地回「想起可愛的蛋蛋」，綠光罩頂的他傷心又無助，PO文「靠北男友」求問該如何是好？

人妻與小王的LINE有「可愛的蛋蛋」挑逗字眼。(圖:翻攝自靠北男友)

人夫在「靠北男友」po文：「我要靠北我老婆跟她男友，我在老婆的Line發現這些對話，請問我該如何做。」從截圖中可見，小王到新加坡旅遊，傳照片與人妻分享說：「新加坡濱海植物園，像兩個巨蛋」。

沒想到人妻直回，「可是沒看到那兩個巨蛋，卻想起可愛的蛋蛋」，甚至挑逗的問：「妹說的可愛的蛋蛋呢？也給看一下」、「哥哥，滿足一下妹妹啦？拜託」。

因男方當時是兩人一房，不方便答應要求，人妻拗不過只好作罷，但仍不忘撒嬌，「好啦！不鬧哥哥，不過妹真的想看嘛！回來再找哥哥看個夠。」

扯的是，女方除了傾訴思念之情外，還當起懂事小女人，說道：「您應該不方便說話，妹出去二天很疲憊，不知道自己體力那麼差，原本還想今晚去『侍寢』呢！」

網友看完紛紛回應「是長青組的紛爭，侍寢是怎？」、「你老婆幾歲？男朋友有點年紀」、「蛋蛋的幽傷」、「這位阿姨自己稱呼自己叫妹是哪招！」。

(中時電子報)