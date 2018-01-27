抵禦俄國威脅 美軍遣12架F-16戰機赴波羅的海

新升級的F-16V型戰機於美國德州基地飛行。（圖/洛克希德馬丁）

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中時電子報

據美國空軍時報（Air Force Times）報導，為協助歐洲盟友強化訓練、和抵禦來自俄羅斯的威脅，美國空軍派出375名飛行中隊隊員和12架現役F-16戰機（F-16 Fighting Falcons），從俄亥俄州（Ohio）基地出發，分別前往愛沙尼亞與德國。指揮官巴希中校（Greg Barasch）表示，未來這批F-16戰機每週將執行60次飛行任務，並與其他北約（NATO）盟國一同進行戰鬥訓練，保持對該區域各種威脅的警覺性。

被譽為美國及其盟友間最重要的現役戰機之一，F-16戰隼戰鬥機當之無愧。F-16於1975年被美國空軍選為第四代主力戰機，一開始由通用動力（General Dynamics）研製，後轉由洛克希德馬丁負責。由於它的高知名度與實戰經驗豐富，立刻引起多國的注意與採購，也因此出現許多衍生款，其中以A/B、C/D與E/F最廣為人知，外銷數量多達2,000多架，其中我國空軍在1992年老布希（George H. W. Bush）總統任內，成功取得約120架F-16A與30架F-16B型戰機。

事實上，除了既有的駐歐美軍部隊外，美軍從2014年起，逐步擴大在歐洲的駐防和數量；去年更大舉增調進駐波羅的海（Baltic Sea）三國：立陶宛、愛沙尼亞和拉脫維亞，並強化在德國的戰機實力，就是為了防禦不斷擴大軍備，且一直在西部邊界駐紮重兵的俄羅斯。

(中時電子報)

文章來源：F-16 Fighting Falcons and 375 airmen deploy to Estonia

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