青年創業偶像自殺身亡 死前公司帳戶只剩4000元

2018年01月27日 00:01 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

1983年出生、23歲創業的中國「創業偶像」茅侃侃，驚傳24日家中開瓦斯自殺，享年34歲，消息震撼大陸企業圈，輕生原因疑與旗下萬家電競破產有關，不堪財務壓力走上絕路。

茅侃侃與其他3名創業青年李想、高燃、戴志康，2006年登上雜誌「中國企業家」封面，獲封「京城IT四少」。他曾涉足數位遊戲、行動醫療、電競圈等，2015年與萬家文化合資成立萬家電競傳媒，出任執行長。

2016年，藝人趙薇旗下「龍薇傳媒」意圖控股萬家文化，最終仍收購失敗，導致萬家文化股價大跌，茅侃侃只好另尋買家，後將公司賣給主營旅遊地產的祥源控股。據2016年度財務報告，萬家電競負債高達人民幣4314.5萬元（約新台幣1億9846.7萬元），新買主不願再挹注資金。

茅侃侃經營壓力如滾雪球般持續增長，據 《證券日報》，茅侃侃去年11月曾表示，抵押房子和車借款，依舊不堪經營公司，他更說戶頭只剩下15萬元人民幣（約68萬元台幣），只能負荷還款利息，而公司帳上只有1千多人民幣(約4千多元台幣)，完全不夠交電費。

23日，茅侃侃在微信朋友圈發布最後一條訊息，「嗯，我愛你不後悔，也尊重故事的結尾。」隔天旋即傳出自殺離世消息，眾多企業好友發文表達哀悼，他曾被媒體吹捧為青年創業偶像，卻因融資、破產壓力選擇結束生命，令人不勝唏噓。

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(中時電子報)